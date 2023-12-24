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    ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye taziye mesajı

    ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen kahraman askerlerimizin ailelerine baş sağlığı diledi.

    ABD Büyükelçiliğinden Türkiye&#039;ye taziye mesajı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, bugün öğleden sonra bir taziye mesajı yayınladı. X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hem Türkçe hem İngilizce olarak, şehit düşen 12 yiğit Mehmetçiğimizin ailelerine baş sağlığı dilendi. Son olarak, 'NATO müttefikliği' vurgusu yapılarak Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

    Büyükelçiliğin resmi hesabından yapılan paylaşım, birçok vatandaş tarafından, ABD'nin bölgedeki silahlı örgütlerle kurduğu yakınlık sebep gösterilerek tepkiyle karşılandı.

    Açıklama şu şekilde:

    "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

    Türkiye Gazetesi /  - Dünya
    Abd
    Haberler > Dünya > ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye taziye mesajı
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