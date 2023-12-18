ABD Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs'te AA muhabirine saldıran İsrailli polis hesap vermeli

18 Aralık 2023 22:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 22:45

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf, dün Doğu Kudüs’te görev yaparken İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. İsrail polisi, Haruf’a saldıran polis memurlarının açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD, POLİS HESAP VERMELİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te AA foto muhabirine saldıran İsrail güvenlik güçlerinin yapılacak soruşturma sonrası hesap vermesi gerektiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

Memurların açığa alındığını ve haklarında soruşturulma başlatıldığını açıklayan İsrail polisi, olaya ilişkin "Sınır Polisi Komutanlığı bu memurların davranışlarının teşkilatın değerleriyle bağdaşmadığını düşünmektedir" ifadesini kullandı.