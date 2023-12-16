AA muhabirini darbeden İsrail polisleri açığa alındı

16 Aralık 2023 14:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 14:55

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf, dün Doğu Kudüs’te görev yaparken İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. İsrail polisi, Haruf’a saldıran polis memurlarının açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

Memurların açığa alındığını ve haklarında soruşturulma başlatıldığını açıklayan İsrail polisi, olaya ilişkin "Sınır Polisi Komutanlığı bu memurların davranışlarının teşkilatın değerleriyle bağdaşmadığını düşünmektedir" ifadesini kullandı.

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER'DEN İSRAİL'E KINAMA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve İsrail Gazeteciler Birliği, İsrail polisinin Haruf'u darbetmesine tepki göstererek basın mensuplarına yönelik saldırılara son verilmesini istedi. RSF'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Filistin basınına yönelik aralıksız şiddete son verilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail Gazeteciler Birliği de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birlik üyesi ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf’un Doğu Kudüs'te cuma namazını görüntülediği sırada polis memurlarınca şiddetli şekilde saldırıya uğraması karşısında dehşete düştük. Bu, çoğu güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen, savaşın başlangıcından bu yana Arap gazetecilere yönelik 37. saldırı. Bu, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin görevlerini yerine getirme gücüne ciddi biçimde zarar veren bir gerçektir.

İsrail savunma güçlerinin bu ciddi olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatmasını ve İsrail polisinin, soruşturmalar sonuçlanana kadar saldıran polis memurlarını herhangi bir operasyonel vazifeden derhal uzaklaştırmasını kuvvetle talep ediyoruz."

BM'DEN AÇIKLAMA

İsrail'in Haruf'a yönelik saldırısına ilişkin soru gelmesi üzerine olaya ilişkin açıklama yapan BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, ""Çatışmanın tarafları, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygılı olmalı. Gazeteciler ve medya profesyonelleri korunmalıdır. Medya ekipmanları, ofisler ve stüdyolar saldırıların veya misillemelerin hedefi olmamalıdır" dedi.