ABD Başkanı Donadl Trump, İsrail basınına verdiği demeçte, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmek için şimdiden harekete geçtiğini söyledi. Trump, “Bu zaten gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıların gölgesinde gözler Hürmüz Boğazı'ndaki krizin aşılmasına çevrildi.

Dünyada ekonomik dengeleri altüst eden Hürmüz sorunu, İran'ın misilleme saldırıları ve tehditleri nedeni ile işlevsiz hale geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve savaştaki son duruma ilişkin müttefiki İsrail'in basınına konuştu.

ABD harekete geçti! Trump, Hürmüz için kendinden emin

HÜRMÜZ'DE 'KONTROL BİZDE' MESAJI

İsrail’in Kanal 14 kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Bu zaten gerçekleşiyor" sözlerini kullanarak ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına almak için zaten harekete geçtiğini belirtti.

ABD harekete geçti! Trump, Hürmüz için kendinden emin

"İRAN ANLAŞMA İÇİN YALVARIYOR"

Tahran yönetiminin bir anlaşma yapılması için çabaladığını ileri süren Trump "Bence gerçekten bir anlaşma istiyorlar, adeta yalvarıyorlar. Yok edilmekte olan herkes bir anlaşma isterdi, değil mi?" dedi.

İSRAİL İLE TAM İTTİFAK

Tel Aviv yönetimi ile mutlak ortaklık ve müttefiklik vurgusu yapan Trump "İsrail ile koordinasyon son derece yakın ve daha iyi olamayacak kadar iyi ilişkilerimiz var" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası