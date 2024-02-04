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    • ABD-Japonya ortak tatbikatında "hayali düşman" Çin oldu!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD-Japonya ortak tatbikatında &quot;hayali düşman&quot; Çin oldu!
    Japonya, ABD, Çin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD ve Japonya arasında sanal ortamda icra edilen askeri tatbikatta, hayali düşman olarak ilk kez Çin'in kullanıldığı iddia edildi.

    ABD'nin Rusya'dan sonraki en büyük rakibi Çin, Japonya ile gerçekleştirilen ortak tatbikatta açık açık 'düşman' ilan edildi.  

    ÇİN'İ 'DÜŞMAN' OLARAK SEÇTİLER

    The Japan Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu arasında gerçekleştirilen sanal askeri tatbikatta Çin 'düşman' olarak adlandırıldı.

    TAYVAN'DA OLASI ACİL DURUM İŞLENDİ

    Savaş tatbikatında Çin'in düşman olarak seçilmesi dikkat çekerken, perşembe gününe kadar devam edecek simülasyonda Tayvan'daki acil bir duruma müdahale senaryosu işleniyor.

    TATBİKAT SENARYOSU 'ÖZEL SIR'

    Tatbikatın senaryosunun, Japonya gizlilik yasası kapsamında "özel bir sır" olarak sınıflandırmış olduğu belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    JaponyaABDÇin
    Haberler > Dünya > ABD-Japonya ortak tatbikatında "hayali düşman" Çin oldu!
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