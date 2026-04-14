ABD Temsilciler Meclisi, tarihinin en büyük etik krizlerinden biriyle sarsılıyor. Taciz ve görevi kötüye kullanma iddialarının odağındaki iki ağır top istifa ederken, iki milletvekili için de 'ihraç' çanları çalmaya başladı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Eric Swalwell hakkındaki cinsel taciz ve uygunsuz davranış iddialarının ardından sosyal medya üzerinden istifasını duyurdu.

Swalwell, suçlamaları reddetse de "hatalarımın sorumluluğunu almalıyım" diyerek havlu attı.

Hemen ardından Cumhuriyetçi cepheden de benzer bir hamle geldi. Teksas Temsilciler Meclisi üyesi Tony Gonzales, eski bir asistanıyla yaşadığı yasak aşkın ve yardımcısının intiharının ardından gelen yoğun baskılara dayanamayarak emekli olacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Gonzales’e çoktan "çekil" mesajı gönderdiği öğrenildi.

İHRAÇ KAPIDA: 237 YILLIK TARİHTE NADİR GÖRÜLÜYOR

İstifalar sular durulmasına yetmedi. Florida’dan iki isim, Demokrat Sheila Cherfilus-McCormick ve Cumhuriyetçi Cory Mills, ihraç edilme riskiyle karşı karşıya. 237 yıllık Kongre tarihinde bugüne kadar sadece 6 üye görevden alınırken, şimdi Kongre'nin yüksek eşiği aşarak "siyasi temizlik" yapması bekleniyor.

McCormick 25 farklı kampanya finansmanı ihlaliyle suçlanıyor. Mills ise Cinsel taciz, aile içi şiddet ve usulsüz hediye iddialarıyla Etik Komitesi’nin kıskacında.

"YA İSTİFA EDİN YA ATILIN"

Bir diğer Kongre üyesi Nydia Velazquez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişisel çıkarı için halkın güvenine ihanet edenleri bu çatı altında istemiyoruz. Dördünün birden defteri dürülsün" şeklinde çağrıda bulundu.

Cumhuriyetçi kanattan Byron Donalds ise iddiaları "aşağılık" olarak niteleyerek, skandal isimlerin derhal evlerine gönderilmesini talep etti.

PAZARLIK SÖYLENTİLERİ: "BİR DEMOKRAT, BİR CUMHURİYETÇİ"

Capitol Hill kulislerinde, partiler arası dengenin bozulmaması için "simetrik bir tasfiye" konuşuluyor. Bir Demokrat ve bir Cumhuriyetçinin feda edilmesi üzerine kurulu bu senaryo, Temsilciler Meclisi'ndeki bıçak sırtı çoğunluk mücadelesini de doğrudan etkileyecek. Eyalet valilerinin özel seçim takvimi, Washington’daki siyasi kargaşanın dozunu daha da artıracak gibi görünüyor..

