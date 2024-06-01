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ABD, Netanyahu'yu kongrede konuşması için Washington'a davet etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Abd, Joe Biden, Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planını açıklamasının ardından Washington'dan yeni hamle geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması için Washington'a davet edildi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün Ortadoğu gündemiyle önemli açıklamalarda bulunmuş, "Hamas'sız bir Gazze" amaçladıklarını vurgulayarak İsrail'in ateşkes masasına getirdiği 3 aşamalı teklifini duyurmuştu. Hamas, söz konusu teklife olumlu cevap verirken ABD'den yeni hamle geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi’nin ortak oturumuna hitap etmesi için Washington’a davet edildi.

Daveti yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu’yu davet etmekten “onur duyduğunu” söyledi.

ABD, Netanyahu'yu kongrede konuşması için Washington'a davet etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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