ABD, Netanyahu'yu kongrede konuşması için Washington'a davet etti
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planını açıklamasının ardından Washington'dan yeni hamle geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapması için Washington'a davet edildi.
ABD Başkanı Joe Biden bugün Ortadoğu gündemiyle önemli açıklamalarda bulunmuş, "Hamas'sız bir Gazze" amaçladıklarını vurgulayarak İsrail'in ateşkes masasına getirdiği 3 aşamalı teklifini duyurmuştu. Hamas, söz konusu teklife olumlu cevap verirken ABD'den yeni hamle geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi’nin ortak oturumuna hitap etmesi için Washington’a davet edildi.
Daveti yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu’yu davet etmekten “onur duyduğunu” söyledi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi