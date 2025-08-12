ABD savaş provasını başlattı! B-1B’ler Moskova’nın eşiğinde

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski Başkan Donald Trump’ın Alaska’daki tarihi görüşmesine günler kala, Rusya’nın burnunun dibine stratejik bombardıman uçakları konuşlandırdı.

NORVEÇ'E 4.800 MİLLİK GÖVDE GÖSTERİSİ

Teksas’taki Dyess Hava Üssü’nden havalanan üç adet B-1B Lancer, Norveç’in F-35 savaş uçaklarının merkezi Ørland Hava İstasyonu’na indi. 345’inci Seferi Bomba Filosu’na bağlı bu uçaklar, 2021’den bu yana Norveç’e konuşlandırılan ilk B-1B’ler oldu.

NATO İLE ENTEGRE 'SAVAŞ EĞİTİMİ'

ABD Hava Kuvvetleri, konuşlandırmanın NATO müttefikleriyle tam entegre operasyonları, “savaştığımız şekilde” eğitimi ve hava-kara tehditlerine karşı gerçek zamanlı manevra kabiliyetini hedeflediğini duyurdu. Eğitim uçuşlarının Kuzey Avrupa ve Baltık bölgesi semalarında yapılması bekleniyor.

RUSYA'NIN TATBİKATLARINDAN ÖNCE ZAMANLAMA MESAJI

Rusya ve Belarus'un eylül ayında başlayacak “Zapad-2025” adlı dev stratejik tatbikatlarından bir ay önce ABD harekete geçti. 2021’deki benzer tatbikatlarda Rusya, Norveç ve Finlandiya sınırına 3 bin asker yığmış, Barents Denizi’nde donanma ve hava kuvvetleri gösterisi yapmıştı.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ JEOPOLİTİK ISINMA

ABD’nin bu adımı, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılacak Putin-Trump görüşmesi öncesi tansiyonu daha da yükseltti. Trump, bu görüşmede Putin’den Ukrayna’ya “bir miktar toprak” iadesi isteyeceğini söylemiş ve buluşmayı “savaşın sonunu zorlamak için nabız yoklama” olarak nitelendirmişti.