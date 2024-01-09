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    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kansere yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kansere yakalandığı ortaya çıktı. Açıklama Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden geldi. Austin'e geçtiğimiz sene aralık ayında prostat kanseri teşhisi konduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kansere yakalandı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü bildirilerek, Austin'e kanser teşhisinin geçtiğimiz sene aralık ayında koyulduğu belirtildi.

    Pentagon, Austin’in geçirdiği bir operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta hastaneye kaldırıldığını dün açıklamıştı. Ancak, Austin’in hastaneye kaldırılmasının ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gizlendiği ortaya çıktı. ABD’deki CBS’e konuşan adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili, Austin’in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray’a Perşembe sabahına kadar verilmediğini söyledi. Bu süreçte, Austin’in hangi kararları aldığı ya da yetkilerinin ne kadarını yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği ise bilinmiyor.

    “TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM”

    Austin ise yaptığı yazılı açıklamada “iletişim eksikliğinin” sorumluluğunu üstlenerek, “Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Hastane süresince kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür eden Austin, “Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım” ifadelerini kullandı.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kansere yakalandı

    'BİDEN'IN AUSTİN’E GÜVENİ TAM'

    ABD Başkanı Biden ise, Austin ile “sıcak” bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Adı açıklanmayan bir yetkili, ABD Başkanı'nın Austin’e güveninin tam olduğunu ve Pentagon’a dönmesini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

    CUMHURİYETÇİLER ENDİŞELİ

    Cumhuriyetçiler ise yaşananlardan endişe duyuyor. Senatör Tom Cotton yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı, nükleer komuta zinciri de dahil dakikalar içerisinde en ağır kararları alması gereken, Başkan ile üniformalı ordu arasındaki komuta zincirinin kilit halkasıdır. Eğer bu bilgi (Austin'in hastaneye kaldırılmasının Biden yönetiminden gizlenmesi) doğru ise, bu şoke edici sorunun sonuçları olmalı” dedi.

    ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin 2021 yılında yemin ederek Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.

    AustinBidenAbdPentagon
    Haberler > Dünya > ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kansere yakalandı
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