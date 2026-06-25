Rize'deki kazada vefat eden Gamze Saklı ve Nilay Bilgin defnedildi
Rize’de üç aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerden Gamze Saklı ve Nilay Bilgin de son yolculuklarına uğurlandı. Genç kızların cenazelerinde gözyaşları sel olurken, kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
- Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral hayatını kaybetti.
- Gamze Saklı'nın cenazesi Çayeli ilçesi Sırtköyü köyünde defnedildi.
- Selinay Saral ve Nilay Bilgin'in cenazeleri ise bugün toprağa verildi.
- Selinay Saral, Ardeşen ilçesi Işıklı Ortaalan'da toprağa verildi.
- Nilay Bilgin, Çayeli ilçesi Musa Dağı köyünde toprağa verildi.
- Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö., İshak B., Ahsen K. ve Sadık N.'nin tedavileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında üç aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Gamze Saklı'nın cenazesi dün memleketi Çayeli ilçesi Sırtköyü köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Aynı araçta bulunan Selinay Saral ve Nilay Bilgin’in cenazeleri ise bugün toprağa verildi.
Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selinay Saral'ın cenazesi ilçeye bağlı Işıklı Ortaalan’de toprağa verildi.
Çayeli ilçesindeki Merkez Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Nilay Bilgin ise ilçeye bağlı Musa Dağı köyünde toprağa verildi.
Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö. (65), İshak B. (67), Ahsen K. (21) ve Sadık N.’nin (50) ise kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürülüyor.