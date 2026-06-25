Rize’de üç aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerden Gamze Saklı ve Nilay Bilgin de son yolculuklarına uğurlandı. Genç kızların cenazelerinde gözyaşları sel olurken, kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında üç aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Rize'deki kazada vefat eden Gamze Saklı ve Nilay Bilgin defnedildi

Gamze Saklı'nın cenazesi dün memleketi Çayeli ilçesi Sırtköyü köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Rize'deki kazada vefat eden Gamze Saklı ve Nilay Bilgin defnedildi

Aynı araçta bulunan Selinay Saral ve Nilay Bilgin’in cenazeleri ise bugün toprağa verildi.

Selinay Saral

Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selinay Saral'ın cenazesi ilçeye bağlı Işıklı Ortaalan’de toprağa verildi.



Nilay Bilgin

Çayeli ilçesindeki Merkez Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Nilay Bilgin ise ilçeye bağlı Musa Dağı köyünde toprağa verildi.



Rize'deki kazada vefat eden Gamze Saklı ve Nilay Bilgin defnedildi

Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö. (65), İshak B. (67), Ahsen K. (21) ve Sadık N.’nin (50) ise kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürülüyor.

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