Nereden nereye dedirten tartışma! Turgut Özal’ın 30 yıl önceki ‘terörsüz Türkiye’ adımı

Terörsüz Türkiye için devletin bütün organları süreci hassasiyetle gözetirken arşivler de Turgut Özal'ı haklı çıkarıyor. 90'lı yıllarda bölge halkının ihtiyaçlarını tespit eden Özal, algı oyunlarını bozacak adımlar atıyordu. Kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği günlerde, TRT GAP üzerinden Kürtçe yayın teklifi ile gündem olmuştu.

Cumhur ittifakının öncülüğünde, devletin bütün kurumlarının hassas çalışmasıyla terörsüz Türkiye hayata geçiyor.

Terör örgütü silah bırakırken bütün dengeler gözetiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bütün devlet organları senkronize bir şekilde hareket ediyor.

Terörsüz Türkiye ile ülke bölgedeki güvenlik endişelerini bertaraf ederek teknolojiden ticarete pek çok alanda daha çok yatırımın önünü açıyor.

Yıllardır korkunun gölgesinde yaşayan bölge insanı rahat bir nefes alarak geleceğe daha ümitli bir şekilde bakıyor.

Bütün bu manzaraya arşivlerin penceresinden baktığımızda Turgut Özal’ın ismini görüyoruz.

Bir zamanlar Türkiye’de terör palazlanırken Özal açıklamalarıyla algı oyunlarını bozmuş, bölge insanına kol kanat gererek barışa engel olan tabuları yıkmıştı.

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ZİRVEDE KÜRTÇE YAYIN TARTIŞMASI

Bilhassa konuyu milliyetçilik zeminine çekmek isteyenlere Çankaya Köşkü'nde “Araştırdım, annem Malatyalı bir Kürt’müş… N’apalım?” açıklamasıyla karşılık vermişti.

Özal, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bölgeye gelecek refahın engellenmek istenmesine dikkat çekiyordu. Ancak konu daima Kürtçe üzerinden yorumlanıyor ve terör örgütü sempatizanları propagandayı buradan yürütüyordu.

Takvimler 21 Nisan 1992'yi gösterdiğinde o güne kadar yıkılamamış tabulardan birini Turgut Özal gündeme getirdi: Kürtçe yayın yapan devlet kanalı!

O günlerde bunu dile getirmek bile büyük bir cesaret istiyordu. Nitekim TRT GAP üzerinden bölge halkına dokunmak isteyen Özal'ın bu teklifine Süleyman Demirel ve diğer siyasetçiler direkt karşı çıkmıştı.

22 Nisan 1992 tarihli Türkiye gazetesi

Nereden nereye dedirten bu tartışma 22 Nisan 1992 tarihli gazetelere şöyle yansıdı:

"Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın TRT GAP kanalından Kürtçe yayın yapılmasıyla ilgili açıklaması, zirvede tartışma yol açtı. Cumhurbaşkanı'nın, önceki gün, “Güneydoğu'da cesur adımlar atmak lâzım. Elimizde GAP gibi bir televizyon kanalı var. Bu kanalda Kürtçe yayınlara izin verelim” şeklindeki teklifini kendisine ilettiğini doğrulayan, ancak bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Başbakan Demirel, “Bugüne kadar aklı neredeymiş” dedi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Başbakan Süleyman Demirel, “GAP TV'si bugün kurulmuş değil, Sayın Özal da Türkiye'de bugün var değil” diye konuştu. Demirel, şöyle devam etti: “Mademki GAP televizyonundan neşriyat yapılıyor, resmi dili Türkçedir denen bir devletin içinde televizyondan başka bir dille neşriyat yapılırsa, bu Anayasa'ya aykırı değilse bu zamana kadar aklı neredeymiş. Bence bu tartışmanın hiç yeri yoktur.”

ÖZAL: KÜRTÇE YAYIN ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL

Öte yandan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın GAP'tan Kürtçe yayın yapılmasında ısrarlı olduğu bildirildi. Özal, GAP televizyonundan Kürtçe yayınlara izin verilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirterek, “Anayasamızda buna engel açık bir hüküm yok. Tabiiatıyla bu bir yorum meselesidir” dedi. Özal, açıklamasına şöyle devam etti:

“GAP'tan Kürtçe yayın yapılması, meselâ Kürtçe müzik, haber ve benzeri yayınlara izin vermesi, Kürt kökenli vatandaşlarımızın milletimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu da gösterecektir. Böyle bir yaklaşımın bu vatandaşlarımıza sahip çıktığımızın ve kendilerini bir parçamız saydığımızın da açık teyidi olacağını düşünüyorum.”

Bu arada, SHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, GAP'tan Kürtçe yayın tartışmasına katılmıyor. İnönü, “Hükümette böyle bir konu görüşülmedi. Bir şey söylemem” dedi."

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