ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği belirtildi.

2 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 5 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD ordusu, son olarak dün Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak en az 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası