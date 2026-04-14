Haftaya hızlı başlayan petrol fiyatları “kırılgan ateşkes” ortamına rağmen düşüşe geçti ve 100 doların altına geriledi. Ons altın TSİ 06:00 itibarıyla 4.775 dolara yükselirken, 14 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.865 TL’den güne başladı. Bitcoin de 1 ayın zirvesine yöneldi ve 75 bin dolara yaklaştı. ABD’de siyaseti zora sokan enflasyon ve tüketici güveni sebebiyle ateşkes beklentisinin korunduğu piyasalarda, ‘temkinli iyimser’ fiyatlamalar öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar Orta Doğu’da “kırılgan ateşkes” ortamını dikkatle takip ederken, hafta sonu gerçekleşen ilk müzakerelerden bir sonuç çıkmaması ve pazartesi günü Hürmüz’de ABD ablukasının başladığı yönündeki haberlere rağmen, iyimser beklentiler de bir yandan devam ediyor. Petrol fiyatlarının geldiği seviyeler mart ayında ABD’de yıllık enflasyonu %3,3’e kadar yükseltmişti. Ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de nisanda 47,6 ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiş ve piyasa beklentilerinin oldukça altında kalmıştı.

PİYASA NEDEN İYİMSER?

ABD’de siyaseti de zora sokan bu tabloyla birlikte; ateşkesin uzayabileceği, eski çatışma ortamına dönüş olmayacağı ve tarafların bir şeklide uzlaşabileceği beklentileri, piyasalarda “daha fazla öne çıkan senaryo” olmaya başladı. Bu “temkinli iyimserlik” fiyatlamalarda da etkisini gösteriyor.

PETROLDE YÜKSELİŞ DURDU

Hafta sonu ABD-İran müzakeresinden bir anlaşma çıkmamasının ardından petrol de haftaya hızlı yükselişle başlamış ve geçen hafta 94,25 dolardan kapanış yapan Brent fiyatı 104 dolar sınırına kadar yükselmişti. Bugünkü ilk işlemlerde ise varil fiyatı 98 dolara yakın görünümünü koruyor. ABD’nin Hürmüz ablukasının, savaşta da devam eden ve günlük 1,5 milyon varilin üzerinde gerçekleşen İran’ın petrol ihracatına nasıl yansıyacağı takip edilirken; Tahran’dan gelebilecek muhtemel misillemeler de piyasalarında radarında…

ALTIN YÜKSELİYOR

Piyasadaki iyimserlik risk iştahını bir miktar yükseltirken; dünkü işlemlerde 4.740 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.775 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. İçeride spot piyasada işlem gören 14 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.865 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satışı fiyatında işlemler 6.935 TL’den geçiyor.

BITCOIN 1 AYIN ZİRVESİNDE

Riskli varlık kategorisinde yer alan ve pazar günü 70 bin 750 dolardan kapanış yapan Bitcoin de yükselişe geçerek, son 24 saatte en yüksek 74 bin 900 doları test etti. BTC’de bugünkü işlemler de sabah saatlerinde 74 bin 500 dolara yakın seviyelerde devam ediyor.

