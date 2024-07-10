ABD ve iki ülkeden Ukrayna'ya F-16 desteği! Tarih belli oldu

Şubat 2022'de Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, iki buçuk yıldır devam ediyor. Bu süreçte başta ABD olmak üzere dünya ülkelerinin çoğu Ukrayna'ya açık desteğini sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen 'NATO Kamu Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"PUTİN'İN SAVAŞI NATO'NUN GENİŞLEMESİNİN NEDENİDİR"

NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde büyüyüp güçlenmesinden ve Rusya'nın oluşturduğu zorluklarla başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu söyleyen Austin, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'da üye sayımız Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye çıktı. Şunu iyi bilin, Putin'in savaşı NATO'nun genişlemesinin sonucu değildir, Putin'in savaşı NATO'nun genişlemesinin nedenidir."

F-16'LAR BU YAZ UÇACAK

Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini belirten Austin, "Ülkelerden oluşan bir koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için yorulmadan çalışıyor ve bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka Başbakanlarıyla birlikte, bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak" ifadelerini kullandı.

Austin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ve güvende olduğunu belirterek, "NATO'yu zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişim yalnızca Amerika'nın güvenliğini zayıflatır" şeklinde konuştu.