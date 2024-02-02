ABD ve İngiltere Yemen'e ağır bombardıman

Kızıldeniz'de Husiler tarafından ticaret gemilerinin hedef alınması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD ve İngiltere savaş uçakları yeniden havalandı. Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kenti ABD ve İngiliz savaş uçakları tarafından bombalandı.

Ortadoğu'da gerilim had safhaya çıktı! İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıların ardından Yemen'de bulunan Husilerin Aden Körfezi'nde ticaret gemilerini hedef alması Kızıldeniz'de tansiyonu yükseltti. ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı devletle ticarette yaşanan aksama sonrasında Husilere karşı harekete geçti. Husiler, ABD ve İngiltere'nin bir kez daha Yemen'i bombaladığını duyurdu.

ABD VE İNGİLTERE'DEN HUSİLERE KARŞI YENİ SALDIRI

ABD, bugün Kızıldeniz yakınlarında İran destekli Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurmuştu. Husilerin saldırısının ardından ABD ve İngiltere'nin Yemen'e bombardıman gerçekleştirdiği öğrenildi.

Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 4 saldırı düzenledi.

ABD ile İngiltere’den de söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Husiler tarafından 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari gemilere 36 saldırı düzenlediğini duyurmuştu.