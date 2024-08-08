ABD'de 40 yıldır başkanlık seçimlerini bilen Allan Lichtman'den, Trump ve Kamala Harris yorumu

ABD'de 40 yıldır başkanlık seçimlerini doğru tahmin eden tarih profesörü Allan Lichtman, 5 Kasım'daki seçim hakkında konuştu. Lichtman, Trump ve Kamala Harris arasındaki yarışta avantajlı olan ismi açıkladı.

Tarih profesörü Allan Lichtman, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yıldır seçim sonuçlarını bilen Lichtman, adaylar Trump ve Kamala Harris üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

40 YILDIR SEÇİMLERDEKİ BÜTÜN SONUÇLARI BİLDİ

Ünlü tarihçi Allan Lichtman, ABD'de yapılan seçimlerde 40 yıldır doğru tahminlerde bulunmasıyla dikkat çekiyor. Hangi isim başkan seçilecek doğru tahmin eden Lichtman, 5 Kasım'daki seçimler hakkında da konuştu.

KAMALA MI ÖNDE, TRUMP MI?

Ünlü tarihçi, tahminlerini "13 anahtar modeli" adı verilen bir yönteme dayanarak yapıyor. Modeline göre Biden'ın istifası, Demokratların lehine olacak. Lichtman, "Demokratlar sonunda akıllarını başlarına aldılar ve Kamala Harris'in etrafında birleştiler. Bu da seçim yarışında avantajı korudukları anlamına geliyor. Kaybetmeleri için pek çok şeyin ters gitmesi gerekir ki bunu aylardır söylüyorum ve bu kampanyaların hiçbiri bunu değiştirmedi" dedi.

Seçmene ekonomiyle ilgili verilecek mesajların çok önemli olduğunu söyleyen ünlü tarihçi, Harris'in fırsatları değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Lichtman, "Bence Harris'in ekonomiyle ilgili konuşmayı yeniden başlatma fırsatı var ve olumlu anlamda konuşabileceği çok şey var. Ama bunu basit, ikna edici bir mesaja indirgememeniz gerekiyor. Cumhuriyetçiler, Demokratların son derece yetersiz oldukları konularda harikalardı" diye konuştu.