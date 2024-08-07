Kamala Harris ve Tim Walz'dan ilk miting: Trump ekonomiyi batırdı

Demokrat Parti’nin ABD Başkan Adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak belirlediği Minnesota Valisi Tim Walz ile birlikte ilk seçim mitingini gerçekleştirdi. Harris Walz’i, "Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" sözleriyle tanıtırken, Walz ise Cumhuriyetçi rakiplerini hedef aldı.

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken adaylar da çalışmalarına hız veriyor. Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile birlikte ilk seçim mitingini gerçekleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, ilk seçim mitingini Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde gerçekleştirdi. "Bugün karşınızda, resmen Demokratların ABD başkan adayı olduğumu gururla ilan etmek için duruyorum" diyen Harris, "Şimdi yapmamız gereken bazı işler var. Genel seçimlere girmeli ve kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

WALZ'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Minnesota Valisi Tim Walz için “Parlak geleceği inşa etmeye yardımcı olabilecek bir ortak, ulusumuzu birleştirmeye ve bizi ileriye taşımaya yardımcı olacak bir lider, orta sınıf için bir savaşçı, Amerika'nın sadece bazıları için değil herkes için özgürlük, fırsat ve adalet vaadine benim gibi inanan bir vatansever" ve “Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP EKONOMİYİ BATIRDI"

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Walz ise Harris’e "Bana duyduğunuz güven için ve belki de daha çok neşeyi geri getirdiğiniz için size teşekkür ederim” diyerek teşekkür etti.

Walz, konuşmasının kalanında Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump’ı hedef aldı. Başkanlığı döneminde Trump’ın "ekonomiyi batırdığını" ve Donald Trump döneminde “şiddet suçlarının arttığını" savunan Walz, Trump ve Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance'in "ABD için tehlikeli bir gündemi paylaştığını” söyledi.

"Bu adamlar ürkütücü ve ciddi anlamda tuhaflar" diyen Walz, Vance ile tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.