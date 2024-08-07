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ABD'de başkanlık seçimi anketleri tersine döndü! Kamala Harris Trump'a 3 puan fark attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de başkanlık seçimi anketleri tersine döndü! Kamala Harris Trump&#039;a 3 puan fark attı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sayılı günlerin kaldığı ABD Başkanlık seçimlerinde işler kızışıyor. Adaylıktan çekilen Joe Biden karşısında önde görünen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, adaylığı kesinleşen Demokrat rakibi Kamala Harris karşısında 3 puan geride görünüyor.

5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yeni anket yayınlandı.

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Demokratların adayı Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla gelişme kaydettiği görülüyor.

HARRIS %51, TRUMP %48

ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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