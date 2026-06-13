ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen izinsiz bir okul gezisi sırasında 71 kız öğrenci nehir yatağındaki bir tünele girerek kayboldu.

ABD’nin New York eyaletinde Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Monsey bölgesinde bulunan Toras Emachu kız okuluna ait bir gezi grubu, Hudson Nehri kıyısındaki Nyack kasabasında akılalmaz bir olay yaşadı.

Resmi izin alınmadan düzenlenen bir okul gezisi sırasında nehir yatağını takip eden 71 kız öğrenci, bölgedeki yeraltı tüneline girerek kayboldu.

ABDde Ortodoks Yahudi öğrenciler kayboldu! 71 kız yeraltı tünelinden çıktı

HAFİF YARALILAR VAR

Main Street ile Franklin Street’in kesiştiği noktadaki kanalizasyon kapaklarından çıkan genç kızları, devriye gezen bir polis memurunun fark etmesiyle olayın boyutu netleşti.

Kendi imkanlarıyla tünelden çıkmayı başaran öğrencilerden ikisinin hafif şekilde yaralandığı birinin olay yerinde tedavi edilirken, diğerinin karın ağrısı şikayetiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Nyack Belediye Başkanı Joseph Rand, çocukların teknik olarak "kurtarılmadığını", kendi yollarını bularak tünelden çıktıklarını ancak yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde grubun eksiksiz tespit edildiğini duyurdu. Nyack yetkilisi Andy Stewart ise okulun parkta etkinlik düzenlemek için hiçbir resmi izninin bulunmadığını belirterek yasal ihlal konusundaki endişelerini dile getirdi.

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