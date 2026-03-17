Kaliforniya’da Çin usulü (hotpot) yemek servisi yapan bir restoranda, müşterilere görsel şov sunması beklenen robot, dans performansı sırasında kontrolü kaybetti.

Teknolojinin ulaştığı dev boyut, sosyal medyada paylaşılan iki farklı videoyla gündem oldu.

Kaliforniya’da bir restoranda müşterilere görsel şov sunması beklenen robot, dans performansı sırasında kontrolden çıktı. Müzik eşliğinde hareket ederken masadaki tabak ve bardakları devirmeye başlayan robota personel güçlükle müdahale etti.

ABDde çalışmaktan sıkılan robot, tabakları kırıp dans etmeye başladı

Üç çalışanın robotu fiziksel olarak durdurmaya çalıştığı, ancak kimsenin cihazı nasıl kapatacağını bilmediği o anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

GELECEĞİN ŞAMPİYONU MU? TENİSÇİ İNSANSI ROBOT

Restorandaki krizin aksine, Çinli Galbot şirketinden gelen görüntüler robotların ne kadar çevikleşebildiğini kanıtladı. Şirket, Unitree G1 insansı robotunun, profesyonel bir tenis raketini kullanarak insan mühendisle yaptığı maçı paylaştı. Kortun bir ucundan diğerine hızla koşan robot, milisaniyeler içinde tepki vererek gelen topları başarıyla karşıladı.

Mühendisler, robotun bu yeteneği kazanması için "kusurlu insan verilerinden" öğrenen özel bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

