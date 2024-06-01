ABD'de İsrail karşıtı gösterilerde polis şiddeti! Filistin destekçilerine ters kelepçe

İsrail'in Filistin'deki zulmünü protesto etmek için ABD'nin San Francisco kentindeki Federal Bina önünde toplanan yüzlerce Filistin yanlısı polis şiddetine maruz kaldı.

Pek çok ülkede binlerce vatandaş, dünyanın gözü önünde işlenen soykırım suçuna sessiz kalmıyor. Birkaç hafta önce Harvard Üniversitesi'nin Filistin'in özgürlüğü için ayağa kalkmasıyla İsrail karşıtı gösteriler ivme kazandı. 7 Ekim'den bu yana başta Türkiye olmak üzere ABD ve bazı AB ülkelerinde "Derhal ateşkes", "Özgür Filistin" sesleri yükselmeye devam ediyor.

TEK TALİMATLA ŞİDDET!

San Francisco'daki Federal Bina önünde toplanan Filistin destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı.

ABD polisinin göstericileri tartaklayıp ters kelepçe taktığı anlar dikkati çekti. O görüntüler Filistin davasına adeta 'simge' oldu.