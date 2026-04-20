ABD’de yaşayan 28 yaşındaki Jarrelle Augustine, satın aldığı Lego markasına ait çok sayıda setin içini boşaltıp yerine makarna doldurarak mağazalara iade etti. Bu yöntemle yaklaşık 34 bin dolarlık (yaklaşık 1.1 milyon TL) vurgun yapan zanlı, California polisinin nokta operasyonu sonucu kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pes dedirten dolandırıcılık hikayesi, California’nın Irvine kentinde yaşandı. 28 yaşındaki Jarrelle Augustine, özellikle koleksiyon değeri yüksek olan Lego setlerini farklı şehirlerdeki mağazalardan satın aldı.

KUTULARI BOŞALTTI, İÇİNE MAKARNA DOLDURUP İADE ETTİ

Augustine’in stratejisi oldukça basitti. Mağazadan aldığı orijinal kutuları açıyor, içindeki binlerce parçalık değerli setleri çıkarıyor ve kutunun içine makarna dolduruyordu. Daha sonra bu kutuları "hiç açılmamış gibi" göstererek mağazalara iade ediyor ve parasını kuruşu kuruşuna geri alıyordu.

ABD'de milyonluk Lego vurgunu! 70 mağazayı makarna ile soydu, polis bile şaşkına döndü

EYALETLER ARASI HIRSIZLIK ZİNCİRİ

Polis ekipleri, hırsızlığın sadece tek bir mağazayla sınırlı olmadığını, Augustine’in adeta bir "iade turuna" çıktığını tespit etti. Yapılan araştırmalar, zanlının California'nın yanı sıra Teksas, Tennessee, New Jersey ve Florida gibi ABD’nin birçok farklı eyaletinde en az 70 farklı mağazada bu yöntemi uyguladığını ortaya çıkardı.

EVE GİDEN EKİPLER 'LEGO DEPOSUYLA' KARŞILAŞTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, zanlının evine giden ekipler adeta bir Lego deposuyla karşılaştı. Evde yapılan aramalarda özellikle ikinci el piyasasında servet değerinde olan Star Wars ve Marvel koleksiyon serileri, yüzlerce parça çalınmış Lego seti ve iade işlemleri için kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

1 MİLYONLUK VURGUN YAPTI

Zanlının, kutulardan çıkardığı bu değerli parçaları internet üzerinden koleksiyonculara satarak yaklaşık 34 bin dolarlık ( yaklaşık 1.1 milyon TL) vurgun yaptığı düşünülüyor. California polisinin nokta operasyonuyla tutuklanan adam dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

