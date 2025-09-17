Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de saldırı! Pensilvanya'da çok sayıda polis memuru vuruldu

ABD'de saldırı! Pensilvanya'da çok sayıda polis memuru vuruldu

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
ABD&#039;de saldırı! Pensilvanya&#039;da çok sayıda polis memuru vuruldu
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen saldırıda çok sayıda polis memuru vuruldu.

Vali Josh Shapiro, olaydan kısa bir süre sonra internet üzerinden yaptığı açıklamada bölgeye doğru yola çıktığını belirterek, "Bölgede bulunanlardan lütfen yerel kolluk kuvvetlerinin ve PA Eyalet Polisi'nin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: HABER MERKEZİ

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: 'Oynayamam' dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik savunma anlaşması - DünyaSuudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik anlaşmaFiravun hazinesi kayıp: 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu - Dünya3 bin yıllık altın bilezik ortadan kaybolduBulgaristan'da nüfus azaldı, hükümet harekete geçti: Eve dönene 5 bin euro destek - DünyaKomşuda nüfus azaldı, hükümet harekete geçtiABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan çarpıcı çıkış: Charlie Kirk, Netanyahu'dan hoşlanmıyordu - DünyaNetanyahu ile ilgili sözleri ortaya çıktıSANCAR’dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurdu - DünyaSANCAR’dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurduRusya, Elon Musk’a rakip oluyor: 900’den fazla uydu fırlatılacak - DünyaRusya, Elon Musk’a rakip oluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...