ABD'de saldırı! Pensilvanya'da çok sayıda polis memuru vuruldu
Dünya Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen saldırıda çok sayıda polis memuru vuruldu.
Vali Josh Shapiro, olaydan kısa bir süre sonra internet üzerinden yaptığı açıklamada bölgeye doğru yola çıktığını belirterek, "Bölgede bulunanlardan lütfen yerel kolluk kuvvetlerinin ve PA Eyalet Polisi'nin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Sezer Doğru