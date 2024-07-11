ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırım
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in Filistin'deki katliamına destek veren ABD, Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı İsraillilere yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye için karar alındığı belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı, İsrail’in Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı olarak İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.
İSRAİLLİ 5 KURULUŞ VE 3 KİŞİYE YAPTIRIM
ABD, İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, İsrail’in Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı olarak İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.
Yaptırım listesinde, aşırı sağcı bir haham olan Ben-Zion Gopstein tarafından yönetilen Lehava adlı grup ile Filistinlilere saldırı düzenleyen 3 İsrailli yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı