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ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Batı Şeria&#039;daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırım

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Filistin'deki katliamına destek veren ABD, Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı İsraillilere yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye için karar alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail’in Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı olarak İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırım - 1. Resim

İSRAİLLİ 5 KURULUŞ VE 3 KİŞİYE YAPTIRIM

ABD, İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, İsrail’in Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı olarak İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

Yaptırım listesinde, aşırı sağcı bir haham olan Ben-Zion Gopstein tarafından yönetilen Lehava adlı grup ile Filistinlilere saldırı düzenleyen 3 İsrailli yer aldı.

ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırım - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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