ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı İsraillilere yaptırım

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Temmuz 2024 19:38 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 19:51 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in Filistin'deki katliamına destek veren ABD, Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı İsraillilere yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye için karar alındığı belirtildi.