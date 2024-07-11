Esir takası müzakereleri sürüyor! İsrail heyetinin yeni rotası Mısır

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı abluka ve saldırılar devam ediyor. Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes görüşmelerinden ise henüz bir sonuç çıkmazken, son açıklama İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden geldi.

HEYETİN YENİ ROTASI MISIR

Yapılan açıklamaya göre, esir takası müzakereleri kapsamında Katar'da bulunan İsrailli heyeti ülkeye döndü ve Başbakan Binyamin Netayahu sabah saatlerinde müzakere heyetiyle bir araya geldi.

Açıklamada ayrıca, Şin-Bet Direktörü Bar öncülüğündeki İsrail heyetinin müzakerelere devam etmek için bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği kaydedildi.

ANLAŞMA İLK DEFA BU KADAR YAKIN

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmış, Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına cevabını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya 'ilk defa bu kadar yaklaşıldığını', Mossad kaynakları da 'esir takası anlaşması için altın bir fırsatın bulunduğunu' belirtmişti.