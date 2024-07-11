G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli Bakan Smotrich'e yasa dışı yerleşim yeri tepkisi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.
G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı (Bezalel) Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı