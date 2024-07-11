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Haberler > Dünya > G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli Bakan Smotrich'e yasa dışı yerleşim yeri tepkisi

G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli Bakan Smotrich'e yasa dışı yerleşim yeri tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
G7 Dışişleri Bakanları&#039;ndan İsrailli Bakan Smotrich&#039;e yasa dışı yerleşim yeri tepkisi
İsrail, G7, Batı Şeria, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.

G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı (Bezalel) Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.

G7 Dışişleri Bakanları'ndan İsrailli Bakan Smotrich'e yasa dışı yerleşim yeri tepkisi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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