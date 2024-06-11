ABD'den Gazze ve Batı Şeria'ya 404 milyon dolarlık ek yardım

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes teklifinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinin ardından Gazze'ye yardımlar yeniden başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere 404 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Kararın ardından Filistin'e insani yardımlar hızlandı.

Bir süredir askıya aldığı "havadan insani yardım" sevkiyatına yeniden başlayan ABD, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere 404 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı.

ABD'DEN GAZZE'YE 404 MİLYON DOLAR YARDIM

Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ortaklaşa "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahale" konulu uluslararası konferans devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere 404 milyon dolar daha yardım yapacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkına insani yardımda bulunan en büyük ülke olarak, içinde bulunulan vahim insani koşullar göz önüne alındığında daha fazla yardıma acil ihtiyaç olduğunun farkındayız ve tüm bağışçıları Gazze ve bölgedeki Filistinliler için hayat kurtarıcı operasyonları desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

GIDA, SU, SAĞLIK VE TEMEL İHTİYAÇLAR

Bakanlık, söz konusu yardım ile Filistinlilere, gıda, içme suyu, sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve psikososyal destek dahil olmak üzere temel ihtiyaçların sağlanacağını aktardı.

ABD, açıkladığı son yardım ile Filistinlilere yaptığı toplam yardım miktarını 674 milyon dolara çıkarmış oldu.