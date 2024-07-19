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ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması: Müzakerelerde son aşamaya gelindi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den Gazze&#039;de ateşkes açıklaması: Müzakerelerde son aşamaya gelindi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'den Gazze'de ateşkes için son dakika açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için, "Müzakerelerde son ve en zor aşamaya gelindi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 hafta İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelere ilişkin ABD'den son dakika açıklama geldi. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,"müzakerelerde son aşamaya gelindiğini" duyurdu. 

GAZZE'DE MÜZAKAERELERDE EN ZOR AŞAMA

Blinken, Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu. Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Blinken, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirten Blinken, sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.

Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

İSRAİL'İN İŞGALİ UZATMAIS KABUL EDİLEMEZ

Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.

Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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