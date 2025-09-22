Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'den Google'a ağır darbe: Reklam imparatorluğu parçalanıyor mu?

ABD’den Google’a ağır darbe: Reklam imparatorluğu parçalanıyor mu?

Teknoloji devi Google, ABD’de tarihi bir davayla karşı karşıya. Adalet Bakanlığı (DOJ), şirketin dijital reklam pazarındaki yasadışı hakimiyetini kırmak için Google’ın reklam teknolojisi işinin bölünmesini ve 10 yıl boyunca reklam borsası işletmesinin yasaklanmasını talep ediyor. Mahkemenin vereceği karar, dijital reklamcılığın geleceğini kökten değiştirebilir.

Teknoloji devi Google, bu hafta yeni bir federal mahkeme sınavıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) avukatları, yargıçtan şirketin reklam teknolojisi işinin zorunlu olarak bölünmesini talep edecek.

'YASADIŞI HAKİMİYET' KARARI

Yılın başlarında Federal Yargıç Leonie Brinkema, Google’ın dijital reklam pazarında yasadışı bir hakimiyet kurduğunu kabul etmişti. Pazartesi günü başlayan duruşma, bu tekeli kırmak için hangi cezaların ve yapısal değişikliklerin uygulanacağına odaklanıyor.

DOJ'UN TALEBİ: 10 YIL YASAK

Dosyaya göre ABD hükümeti, Google’ın reklam yayıncısı ve borsa faaliyetlerini ayırmasını istiyor. DOJ ayrıca, elden çıkarma işlemleri tamamlandıktan sonra şirketin 10 yıl boyunca reklam borsası işletmesinin yasaklanmasını talep ediyor.

GOOGLE: PAZARA ZARAR VERİR

Google ise bu taleplerin aşırı olduğunu savunuyor. Şirketin Düzenleme İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland, “Başından beri DOJ’nin davasının dijital reklamcılığın nasıl işlediğini yanlış anladığını ve rekabetin artmasını göz ardı ettiğini söyledik” dedi.

AVRUPA'DA 2,95 MİLYAR EURO CEZA

Benzer bir süreç Avrupa’da da yaşandı. Avrupa Komisyonu, Google’a reklam teknolojisi pazarındaki hakimiyeti nedeniyle 2,95 milyar euro (3,47 milyar dolar) ceza verdi. Ancak, Brüksel’in davranış değişikliği talep etmekle yetinmesi “fazla yumuşak” bulunarak eleştirildi.

DEV TEKNOLOJİYE KARŞI BÜYÜK CEPHE

ABD’de Google aleyhindeki bu dava, beş büyük antitröst davasından biri. Daha önce hükümet, Google’ın Chrome tarayıcısını elden çıkarmasını talep etmiş ancak ayrı bir yargıç bu isteği reddetmişti. O karar, teknoloji devi için büyük bir zafer sayılmıştı.

