ABD'den Karayipler’e askeri çıkarma! Savaş gemileri konuşlandı: Narko-Terör avı başlıyor

ABD, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı yeni bir askeri hamle başlattı.

Reuters’a konuşan iki üst düzey kaynak, Washington yönetiminin Güney Karayip Denizi’ne hava ve deniz kuvvetleri konuşlandırma emri verdiğini açıkladı. Operasyon, ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit eden “narko-terör örgütlerini” hedef alıyor.

PENTAGON KARARI UYGULAMAYA KOYDU

Başkan Donald Trump, Pentagon’dan seçenekler hazırlamasını istemişti. Ardından harekete geçildi. Savunma Bakanlığı, hava ve deniz unsurlarının bölgeye sevkiyatını başlattı.

Kaynaklardan biri, bu adımın doğrudan "bölgedeki özel olarak tanımlanmış narko-terör örgütlerine karşı ABD'nin güvenliğini savunmak amacıyla atıldığını" söyledi.

HEDEFTE SİNALOA VE TREN DE ARAGUA

Trump yönetimi, Şubat ayında Meksika merkezli Sinaloa Karteli ile Venezüella’daki Tren de Aragua’yı küresel terör örgütü ilan etti. Bu tanımlamanın ardından çete üyeliği şüphesi taşıyan kişilere yönelik göçmenlik işlemleri sertleştirildi.

Trump, görev süresinde göçle mücadeleyi ve güney sınırını korumayı öncelikli hedef haline getirdi. Bu doğrultuda, geçtiğimiz aylarda sınır operasyonlarını desteklemek üzere iki savaş gemisi de görevlendirildi.

HAVADAN GÖZETİM YOĞUNLAŞTI

ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede istihbarat toplamak için havadan gözetim faaliyetlerini artırmış durumda. Trump, daha önce Meksika’ya asker gönderme teklifinde bulunmuş, Meksika yönetimi bu öneriyi geri çevirmişti.