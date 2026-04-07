Beyaz Saray; ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in açıklamalarının ardından gündeme gelen “İran'da nükleer silah kullanılacağı" yönündeki iddiaları reddetti. Vance, bugün yaptığı açıklamada Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı daha önce kullanmadığı araçlara başvurabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in açıklamalarının ardından gündeme gelen “İran'da nükleer silah kullanılacağı iddiaları Beyaz Saray tarafından reddedildi.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Rapid Response 47" adlı hesabı, Trump ile Vance'in ifadelerinin ardından nükleer silah iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Yardımcısı Vance'in "Trump, İran'la ilgili tüm seçenekleri elinde tutuyor" anlamında Macaristan'da yaptığı bir açıklamayı "ABD, İran'da nükleer silah kullanabileceğini ima ediyor" başlığıyla veren bir haber platformuna tepki gösterdi.

Söz konusu haberi alıntılayarak nükleer silah ihtimalini reddeden Beyaz Saray, "Başkan Yardımcısı'nın burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar." ifadesini kullandı.

ABD'den 'nükleer silah' açıklaması! Trump ve Vance'in İran sözleri tartışmalara neden oldu

"BİR MEDENİYET YOK OLACAK"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a verdiği sürenin sonunda bir anlaşma sağlamamaları durumunda "bir medeniyetin sona ereceği" tehdidinde bulunmuştu.

BİR TEHDİT DE VANCE'DEN

Macaristan'ı ziyaret eden Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın bu sözlerine atıf yaparak "Başkan'ın tüm seçenekleri elinde tuttuğunu ve bunları kullanabileceğini" dile getirmişti.

Bazı medya kuruluşları da geçtikleri haberlerde bu seçenekler arasında "nükleer silah kullanımının da olabileceğini" iddia etmişti.

İRAN'A SALDIRIYI DURDURMA ŞARTI

Trump, İran’a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırı hakkında, "Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası