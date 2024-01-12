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    ABD'den Rus şirketlere yaptırım!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin el altından Rusya'ya balistik füze temin etmesi üzerine 3 Rus şirkete yaptırım uygulayacaklarını belirtildi.

    ABD&#039;den Rus şirketlere yaptırım!
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin deneme ve temininde rol alan 3 Rus şirketi ile bir kişiye yaptırım karar alındığını duyurdu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve Rusya'ya silah tedarik ettiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanması için Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin transferi ve denemesinde rol alan 3 Rus şirketi ve bir kişiye yaptırım uygulayacak." denildi.

    ABD'den Rus şirketlere yaptırım!

    Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze transferinin Ukrayna'da halkın acısını artırdığına ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD, bu silahlar karşılığında Kuzey Kore'ye Rusya tarafından sağlanan her türlü desteği yakından izlemeye devam etmektedir ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferlerine karışan kişi ve kuruluşları belirlemek ve ifşa etmek için mevcut tüm araçları kullanacaktır. Daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    'BALİSTİK FÜZE' KRİZİ

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti.

    Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." diye konuşmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDRusya
    Haberler > Dünya > ABD'den Rus şirketlere yaptırım!
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