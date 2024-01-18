ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık! 'Desteklemeyi sürdürüyoruz'

18 Ocak 2024 00:09 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 00:21

Ekim 2021'de Türkiye, 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletti. ABD yönetimi bugüne kadar yapılan açıklamalarda Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirdi ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadeler kullanmadı.

Satış süreci gündemi meşgul etmeye devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.