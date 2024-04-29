AB'den son dakika Filistin açıklaması: "Birçok AB üyesi ülke Filistin'i tanıyabilir!"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısında, birçok AB üye ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıma planlarının olduğunu açıkladı.

4 ÜLKE TANIYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Mart ayında, İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, bir Filistin devletinin tanınması konusunda ortak çalışacaklarını duyurdular. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacaklarını, Gazze'deki savaşın bitirilmesinin ve İsrail'in güvenliğinin sağlanmasının ancak bu yolla mümkün olduğunu ifade etmişti.

İspanya, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırgan tutumunu eleştiren ve Filistin devletinin tanınması için askı yapan ülkelerin başında geliyor.

AB ÜYESİ BAZI ÜLKELER TANIMA KARARINA KARŞI

İspanya'nın önderliğinde 4 ülkenin Filistin'i tanıma kararına karşın Almanya, Avusturya ve İngiltere, Filistin'in tanınmasına muhalif bir tutum sergiliyor. AB'nin lokomotifi konumundaki bu ülkelerin Haziran ayında yapılması planlanan AB zirvesinde nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu olmaya devam ediyor.

İSRAİL'DEN TEPKİLER

İsrail, dört AB ülkesine girişimlerinin "teröre ödül" olacağını ve nesillerdir devam eden çatışmanın müzakere yoluyla çözülme ihtimalinin azaltacağı uyarısında bulunmuştu.