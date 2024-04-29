Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB'den son dakika Filistin açıklaması: "Birçok AB üyesi ülke Filistin'i tanıyabilir!"

AB'den son dakika Filistin açıklaması: "Birçok AB üyesi ülke Filistin'i tanıyabilir!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AB&#039;den son dakika Filistin açıklaması: &quot;Birçok AB üyesi ülke Filistin&#039;i tanıyabilir!&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, birçok Avrupa Birliği ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısında, birçok AB üye ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıma planlarının olduğunu açıkladı.

4 ÜLKE TANIYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Mart ayında, İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, bir Filistin devletinin tanınması konusunda ortak çalışacaklarını duyurdular. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacaklarını, Gazze'deki savaşın bitirilmesinin ve İsrail'in güvenliğinin sağlanmasının ancak bu yolla mümkün olduğunu ifade etmişti. 

İspanya, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırgan tutumunu eleştiren ve Filistin devletinin tanınması için askı yapan ülkelerin başında geliyor. 

AB ÜYESİ BAZI ÜLKELER TANIMA KARARINA KARŞI 

İspanya'nın önderliğinde 4 ülkenin Filistin'i tanıma kararına karşın Almanya, Avusturya ve İngiltere, Filistin'in tanınmasına muhalif bir tutum sergiliyor. AB'nin lokomotifi konumundaki bu ülkelerin Haziran ayında yapılması planlanan AB zirvesinde nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu olmaya devam ediyor.

İSRAİL'DEN TEPKİLER

İsrail, dört AB ülkesine girişimlerinin "teröre ödül" olacağını ve nesillerdir devam eden çatışmanın müzakere yoluyla çözülme ihtimalinin azaltacağı uyarısında bulunmuştu. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ruhsattaki plakayı görünce anladı! Parası 15 dakikada yok oldu, dünyası başına yıkıldıİyi Parti'de 'genel başkan' depremi sürüyor! Grup Başkanvekili Erhan Usta istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Riyad'ta bir araya geldi. - DünyaFidan-Blinken görüşmesiİsviçre'den çifte standart: Filistin'e destek mesajı atan akademisyenin çalıştığı enstitüye kapatma kararı çıktı! - Dünyaİsviçre'den Filistin destekçisi kuruma kapatma kararıÇin, ABD seçimlerini etkilemeye hazırlanıyor... Blinken'den Çin'e ağır suçlama - Dünya"Seçimlere müdahaleyi aklından bile geçirme!"Mısır'dan İsrail'e "esir takası" daveti, El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hedef aldı, İsrail Dışişleri Bakanlığı olsaı tutuklamalara karşı hazırlıklı olma talimatı verdi... Gazze'de son durum... - DünyaAskeri birlik roketlerle hedef alındı!Yeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor - DünyaYeni moda ‘idrar lekeli pantolon!’ Yok satıyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyorİsrail'e destek karşılıksız kalmıyor... Bir darbe de KFC'ye! - DünyaŞubelerini kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...