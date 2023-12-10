ABD'li senatör: Çin sarımsağı ulusal güvenliği tehdit ediyor!

10 Aralık 2023 14:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 14:08

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük sarımsak ihracatçısı konumunda olan Çin’in ABD ile yaptığı ticaretin uzun yıllardır tartışmalı olduğu biliniyor. ABD'li Senatör Rick Scott, Çin sarımsaklarının üretim yöntemlerini gerekçe göstererek, halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu söyledi. Scott, Çin'den sarımsak ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin hükümet soruşturması yapılması çağrısında bulundu.

"ÇİN SARIMSAĞI GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

BBC'de yer alan habere göre; Scott, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'ya çarşamba günü gönderdiği mektupta; Çin'den ithal edilen her türlü sarımsağın, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Çin'de sarımsakların kanalizasyon atıkları ve insan dışkılarından oluşturulan gübrelerle yetiştirildiğini; daha sonra da beyaz ve hijyenik görünmesi için kimyasal işlemlerden geçirildiğini iddia eden ABD'li senatör, gıda güvenliğinin tehdit edildiğini savundu. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatılması talebinde bulunan ABD'li senatör, kamu sağlığının ve ekonomik refahın önceliklendirilmesini istedi.

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden Bilim ve Toplum Ofisi, Çin'in kanalizasyon atıklarını ve insan dışkılarını gübre olarak kullandığına dair henüz kanıt olmadığını bildirdi. Üniversitenin 2017 yılında yayınladığı bir makalede "Her halükarda bunda bir sorun yok. İnsan atığı, hayvan atığı kadar etkili bir gübredir. İnsan atıklarını mahsul yetiştirilen alanlara yaymak kulağa pek çekici gelmiyor ama düşündüğünüzden daha güvenli" denildi.

"ÇİN, ABD'DEKİ İÇ PİYASA DENGELERİNE ZARAR VERİYOR"

71 yaşındaki Senatör, ayrıca Çin'in sarımsakları üretim maliyetinden daha ucuza piyasaya sürerek ABD'deki iç piyasa dengelerine zarar verdiğini de ileri sürdü. "Damping" olarak bilinen ticari rekabet stratejisinde İhracatçı firma, ürünlerini dış piyasada, iç piyasadakinden daha düşük fiyatla satıyor.

Washington yönetimi, 1990'lardan bu yana ABD'li üreticileri korumak için Çin'den ithal edilen mallara yüksek gümrük vergileri uyguluyor. Söz konusu vergiler, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde daha da artırılmıştı. Trump, Çin'in "damping" uygulamasına karşı Amerikan üreticileri korumaları gerektiğini savunarak, bu ülkeden ithal edilen sarımsaklara uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini 2019'da yüzde 25'e çıkarmıştı.