ABD'li senatörden F-16 satışının iptali için yasa tasarısı!

ABD'li senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için bir yasa tasarısı hazırladı. Paul'un girişimini 'bireysel' olarak değerlendiren resmi kaynaklar, F-16 satış sürecinin planlandığı gibi devam edeceğini ve bir aksama beklenmediğini açıkladı.

İsveç'in NATO üyeliği Meclis'ten geçince ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Kongre süreçle ilgili 15 günlük bir inceleme başlatırken, senatör Rand Paul satışın engellenmesi için bir yasa tasarısı hazırladı.

"BİREYSEL BİR GİRİŞİM: SÜREÇ PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR"

Ancak resmi kaynaklar F-16 satış sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini, Türkiye'nin bu süreçte muhatabının ABD olduğunu söylerken, senatörün girişimi ise 'bireysel' olarak değerledirildi.

Rand Paul'ün komite üyesi olmadığı öğrenilirken, girişiminin de süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan Paul'ün yasa tasarısı Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçse bile Biden'ın kararı veto hakkı bulunuyor.

KARAR İÇİN SON 4 GÜN

Kongre'nin incelemesini ise 11 Şubat Pazar sabahı tamamlaması bekleniyor.

Senatör Rand Paul'un daha önce de Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışına karşı çıktığı ancak bu girişimlerin hiçbirinin olumlu sonuçlanmadığı öğrenildi.