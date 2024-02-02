'Yunan adalarında uçamayacak' iddiasına yalanlama! F-16 tedariki şarta bağlı değil

MSB kaynakları, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunun herhangi bir şarta bağlı olmadığını belirtirken Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay “Türkiye bu şartları kabul edecek bir ülke değil” açıklaması yaptı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yunan basınında yer alan, Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 savaş uçaklarının, sadece NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanılabileceği ve Yunan adaları üzerinde uçuş yapmama şartı getirildiği iddialarına, Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yalanlama geldi. Bakanlık kaynakları, “İddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değil” açıklamasında bulundu.

F-16’ların tedarik sürecinin hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi veren kaynaklar “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD Kongresi’ndeki onay süreci 26 Ocak’ta başladı. Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecek. Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapıldı” dedi.

F-35’LERDE DEĞİŞİKLİK YOK

ABD’den gelen “S-400 sorunu çözüldüğünde Türkiye F-35 projesine dönebilir” açıklamasını da değerlendiren MSB kaynakları, iki ülkenin de bu konudaki pozisyonlarında değişiklik olmadığını belirterek, “ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı talebinin de sürdüğünü, bu konuda Almanya’nın olumlu görüşünün beklendiğini söyledi.

ŞART KABUL ETMEYİZ

“F-16’ya şartlı onay” iddiaları TBMM Dışişleri Komisyonu’nda da gündeme geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, bu konuda kendilerine aksettirilen bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da iddialara yönelik şunları söyledi:

“Bir gazetecinin kendi yorumlaması şeklinde demek ki. Türkiye artık bu tür şartları kabul edebilecek bir ülke değil, onun çok ötesine geçtik. Biraz daha zorlarlarsa zaten, fazla kalmadı yani 2030’lardan sonra bunlara da ihtiyacımız kalmayacak diye ümit ediyoruz. Tüm gayretler bu yönde.”

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, “Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir” denildi.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE F-35'E DÖNEBİLİR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığını söyledi. Kirby, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek Türkiye’nin ABD’nin S-400’lerle ilgili endişelerini gidermesi hâlinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.