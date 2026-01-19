ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını hedef alarak bu kez Türkiye’yi gündeme taşıdı.

Graham, anlaşmanın Senato’ya sunulmadığını ve hiçbir senatörün detaylı bir analiz almadığını dile getirdi.

ABD’li Senatörden skandal çıkış! Türkiye’yi hedef aldı, YPG’yi savundu

"ANLAŞMA TÜRKİYE DIŞINDA KİMLERLE YAPILDI?"

Senatör Graham, ateşkes sürecinde Türkiye’nin rolüne dikkat çekerek şu soruları sıraladı:

"Bu ateşkes anlaşması Türkiye dışında herhangi bir bölgesel ortakla müzakere edildi mi? Türk güçleri son dönemde Kürt bölgelerine herhangi bir şekilde girdi mi? Bu anlaşma gelecekte bu bölgede Türk askerlerinin bulunmasını mı öngörüyor?"

Aynı açıklamada İsrail detayı da gündeme getirildi. Graham, anlaşma öncesinde İsrail ile temas kurulup kurulmadığını ve İsrail’in sürece dair ne tür bir görüş sunduğunu da sordu. İsrail’in adı, anlaşmaya dair belirsizliklerin merkezine yerleştirildi.

Senatör, ABD’nin Suriye’deki temel güvenlik önceliklerinden birinin YPG ile kurulan ortaklık olduğunu söyledi. Yıllardır YPG ile birlikte DEAŞ’a karşı sahada hareket ettiklerini hatırlatan Graham, bu yapının korunmasının Washington açısından kritik olduğunu itiraf etti:

"Suriye hükümeti ile YPG arasında yapılan bu son ateşkes anlaşması hakkında cevaplardan çok daha fazla soruya sahibim"

NELER OLMUŞTU?

Suriye’nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG ile tam entegrasyonu öngören 14 maddelik bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Şara, YPG elebaşı Mazlum Abdi ile planlanan görüşmenin hava koşulları nedeniyle ertelendiğini, sürecin telefon görüşmesiyle ele alındığını aktardı. Devlet kurumlarının doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayette kontrolü devralacağı açıklandı.

SINIRLAR, ENERJİ SAHALARI VE GÜVENLİK DEVLETTE

Anlaşmaya göre sınır geçiş noktaları, petrol ve doğal gaz sahaları Suriye hükümetinin kontrolüne geçiyor. YPG bünyesindeki tüm askeri ve güvenlik unsurlarının Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bireysel entegrasyonu öngörülüyor.

YPG’nin, Suriye dışındaki PKK mensuplarını sınır dışı etmeyi taahhüt etmesi anlaşmanın dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı.

DEAŞ’LA MÜCADELEDE ABD KOORDİNASYONU

Anlaşmada, DEAŞ tutukluları ve kamplarının sorumluluğunun Suriye hükümetine geçmesi kararlaştırıldı. Suriye devleti, ABD ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif üyesi olarak DEAŞ’a karşı mücadeleyi sürdüreceğini ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriye’nin geleceğinin terör ve ayrışma değil, birlik ve entegrasyon temelinde şekillenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise ateşkes sonrası yaptığı paylaşımda Suriye hükümeti ile YPG arasındaki anlaşmayı olumlu karşıladıklarını aktardı. Barrack, bu sürecin birleşik bir Suriye hedefi doğrultusunda yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

