ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, uzaylıların var olduğuna inandığını söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, YouTuber Brian Tyler Cowen ile yaptığı podcast röportajında uzaylılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Obama, dünya dışı yaşamın var olduğuna inandığını söyledi ancak Area 51’de uzaylıların saklandığı yönündeki iddialara karşı çıktı.

"ONLAR GERÇEK AMA GÖRMEDİM"

Röportajda Obama’ya "Uzaylılar var mı?" sorusu yöneltildi. Obama, "Onlar gerçek" cevabını verdi.

Kişisel olarak herhangi bir kanıt görmediğini de ekleyen Obama, Area 51’de uzaylıların tutulduğu ve ABD başkanından gizlenen bir yeraltı tesisi bulunduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

AREA 51 NEDİR?

Nevada’daki Groom Lake bölgesinde bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait olan Area 51 üssü, onlarca yıldır uzaylı ve gizli teknoloji iddialarının merkezinde yer alıyor. Üs hakkında kamuoyuna sınırlı bilgi verilmesi, komplo teorilerini güçlendirdi.

UFO YERİNE ARTIK UAP DENİYOR

ABD hükümetinin son yıllarda yayımladığı belgeler, açıklanamayan hava olaylarına yönelik ilgiyi artırdı. UFO kavramı artık resmi olarak "Tanımlanamayan Anormal Olaylar" yani UAP olarak adlandırılıyor.

New York Post’un aktardığına göre, yaklaşık 13 yıl önce kaydedilen ve sızdırılan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Reaper insansız hava araçlarının radar görüntülerinde, Orta Doğu üzerinde uçan UAP’ler yer aldı. Bu görüntüler küresel tartışmayı daha da büyüttü.

OBAMA DAHA ÖNCE DE KONUŞMUŞTU

Obama, uzaylılar ve UFO’lar hakkında ilk kez konuşmuyor. 2021 yılında James Corden ile The Late Late Show programında yaptığı röportajda, "Uzaylılar konusunda, size canlı yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var" diyerek dikkat çekmişti.

Daha sonra ciddi bir tonla konuşan Obama, UAP gözlemlerinin gerçek olduğunu söylemişti. "Ama gerçek olan ve burada ciddiyim, gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var" ifadelerini kullanmıştı.

