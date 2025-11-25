Avrupa basınındaki değerlendirmelere göre, Türkiye’nin LEVENT yakın hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği ilk güdümlü vuruş, ABD’nin yıllardır sürdürdüğü deniz savunma üstünlüğünü ciddi biçimde sarsan bir kırılma anı olarak görülüyor.

Savunma sanayii alanında yayın yapan Army Recognition, LEVENT yakın hava savunma füzesinin 20 Kasım’da gerçek bir hava hedefine yaptığı ilk güdümlü önlemenin, Türkiye’nin ABD RAM sistemlerine bağımlılığını sona erdiren stratejik bir dönüşüme işaret ettiğini yazdı.

Roketsan, testin başarıyla tamamlandığını doğruladı.

Gerçek hedef üzerinde yapılan güdümlü önleme, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de yoğunlaşan insansız hava araçları ve seyir füzesi tehditlerine karşı tamamen yerli bir deniz savunma katmanının kurulması açısından kritik bir adım olarak kayıtlara geçti.

LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi ROKETSAN tarafından milli imkânlarla geliştirilmektedir. Deniz Kuvvetleri bünyesindeki gemilere karşı tehdit oluşturabilecek insanlı ve insansız hava unsurlarını, gemisavar füzelerini vurarak durduracak yakın hava savunma ve kendini koruma sistemi (CIWS) olarak tasarlanmakta.

TÜRKİYE, DONANMA İÇİN EGEMEN BİR YAKIN SAVUNMA KATMANI KURUYOR

LEVENT sistemi, Roketsan tarafından gemilere monte edilebilir yakın hava savunma çözümü olarak geliştirildi.

On bir füze taşıyan eğitilebilir fırlatıcı, radar ve elektro-optik sensör setiyle geminin 360 derece çevresindeki hedefleri otonom biçimde tespit edip vurabiliyor.

Füzenin teknik verileri dikkat çekiyor. 3,2 metre uzunluğundaki yapı 128 milimetrelik gövdeye, 75 kilogramlık toplam ağırlığa ve 11 kilometreye uzanan etkili menzile sahip.

10 kilogramlık parçacık savaş başlığı, yaklaşan seyir füzeleri ile küçük insansız sistemleri parçalamak için optimize edildi. Görüntüleme kızılötesi ve pasif radyo frekansı kanallarını birleştiren hibrit arayıcı, karmaşık kıyı hatlarında ve elektronik harp ortamlarında kilidi koruyabiliyor.

Hızlı tepki süresi ve yüksek çeviklik, LEVENT’i gemi savar füzeleri, alçak irtifadan uçan insansız sistemler, helikopterler ve terminal aşamada dalış yapan mühimmatlara karşı etkili hale getiriyor.

Türkiye artık sadece kara değil deniz platformlarında da tamamen kendi mühendisliğiyle üretilmiş bir hava savunma zincirine sahip olma hedefine çok yaklaştı.

IDEF 2023’TE TANITILAN SİSTEM, 2025’TE OPERASYONEL SEVİYEYE YAKLAŞTI

LEVENT’in geliştirme süreci uluslararası savunma çevrelerinde yakından takip ediliyor. Sistem ilk kez IDEF 2023’te tanıtıldı, ardından DIMDEX 2024’te dünya pazarında vitrine çıkarıldı.

Füze, Roketsan’ın SUNGUR kısa menzilli hava savunma füzesinin deniz versiyonu olarak modifiye edilmişti.

Ekim 2024’te gerçekleşen kara testleri, fırlatma dizisini ve füze performansını doğruladı. Mart 2025’te Karadeniz’de korvet TCG Beykoz üzerinden başlayan deniz denemeleri, sensör entegrasyonu ve komuta-kontrol yapısını başarıyla tamamladı. Kasım 2025’teki güdümlü önleme ise tüm angajman zincirinin tespitten imhaya kadar gerçek operasyon şartlarında doğrulandığını ortaya koydu.

ABD VE AVRUPA SİSTEMLERİNE ALTERNATİF: TÜRKİYE STRATEJİK BİR BOŞLUĞU DOLDURUYOR

Kısa menzilde ABD-Almanya ortak üretimi RAM, daha uzun menzilde ise Avrupa yapımı Sea Ceptor gibi sistemlerin hakimiyetinde olan segment, LEVENT ile ilk kez yerli bir alternatif kazandı.

RAM’in 9–10 kilometrelik menziline karşılık, LEVENT 11 kilometrelik menzili ve hibrit arayıcısıyla iç savunma halkasında güçlü bir cevap sunuyor.

Sea Ceptor, koruma mesafesini 25 kilometrenin ötesine taşıdığı için LEVENT ile aynı kategoride yer almıyor.

Türkiye, GÖKSUR, GÖKDENİZ ve SİPER aileleriyle uzun menzilden yakın menzile kadar uzanan tam bağımsız bir hava savunma zinciri kurarken, LEVENT bu zincirin kritik bir halkası haline geldi.

Army Recognition yazarı, "ABD RAM sistemlerine yönelik ihracat kısıtlamaları ve tedarik zinciri bağımlılıkları dikkate alındığında, LEVENT’in yükselişi Türkiye açısından stratejik bir özerklik anlamına geliyor." dedi.

DONANMANIN YENİ KALKANI: DOYGUN SALDIRILARA KARŞI KRİTİK KORUMA

LEVENT’in korvetler, fırkateynler ve gelecekte planlanan devriye gemilerinde kullanılabilecek yapısı, donanmaya geniş bir platform yelpazesinde yakın savunma kabiliyeti sağlıyor.

Özellikle Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz’de insansız hava araçlarının yoğunlaştığı bir dönemde, yerli füze kalkanının kullanıma yaklaşması Türkiye için güçlü bir askeri ve siyasi mesaj niteliği taşıyor.

Army Recognition’ın analizine göre, LEVENT’in başarılı vuruşu tek bir test olmanın ötesine geçti.

"Sistem, Türkiye’nin çevre denizlerinde artan insansız tehditlere karşı kendi tasarımıyla oluşturduğu yakın savunma katmanını hizmete alma aşamasına geldiğini kanıtladı"

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası