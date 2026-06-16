İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in ABD ziyareti, vize sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle iptal edildi. ABD Büyükelçiliği’nin vize işlemleri kapsamında Ben Gvir’den şahsen gelerek parmak izi vermesini istemesi, İsrail medyasında “alışılmadık” bir uygulama olarak değerlendirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ABD’ye yapmayı planladığı seyahatten vazgeçti. Kararın, ABD Büyükelçiliği’nin vize başvurusu kapsamında kendisinden parmak izi talep etmesinin ardından alındığı bildirildi.

'ALIŞILMADIK BİR DURUM'

Kanal 12’nin haberine göre, ABD makamlarının Ben Gvir’den şahsen büyükelçiliğe gelerek parmak izi vermesini istemesi İsrail medyasında “alışılmadık” bir durum olarak yorumlandı. Haberde, bu talebin Washington yönetiminin Ben Gvir’e vize verme konusunda isteksiz olduğuna işaret edebileceği öne sürüldü.

ABD’nin ‘parmak izi’ talebi İsrailli bakanı çıldırttı! Ziyareti iptal etti: Alışılmadık bir durum

Ben Gvir’in parmak izi işlemleri ve görüşmeler için büyükelçiliğe gittiği, ancak daha sonra seyahati tamamen iptal ettiği belirtildi. Yakın çevresine, vizenin planlanan uçuş tarihine kadar yetişmeyebileceği yönünde endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

Bakanlık ofisi ise seyahatin büyük ölçüde kişisel amaçlı planlandığını, bu nedenle diplomatik pasaport kullanmak yerine standart vize başvurusu yapıldığını açıkladı. Ancak açıklamada, seyahatin neden tamamen iptal edildiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

ABD’nin ‘parmak izi’ talebi İsrailli bakanı çıldırttı! Ziyareti iptal etti: Alışılmadık bir durum

Geçmişte kamu düzenini bozma, ırkçılığa teşvik ve terör örgütüne destek verme gibi suçlardan sabıkası bulunan Ben Gvir’in seyahatinin iptal edilmesi, İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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