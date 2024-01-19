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    ABD'ye destek için Kızıldeniz'e firkateyn göndermeye hazırlanan Yunanistan'da 'istifa' depremi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kızıldeniz'de Husiler'in saldırılarına karşılık ABD öncülüğünde 'Kızıldeniz Koalisyonu' kurulmuş, koalisyona Yunanistan’dan da destek gelmişti. Yunanistan Hydra firkateynini Kızıldeniz’e yollamaya hazırlanırken beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Firkateynin mürettebatından 17 kişi istifa etti.

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    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kızıldeniz'de ortam giderek ısınırken, Husilerin saldırılarına karşılık ABD bir deniz gücü koalisyonu kurtmaya karar vermiş, misyona İngiltere ve Yunanistan'dan da destek gelmişti.

    YUNAN DONANMASI'NDA 'KIZILDENİZ' ÇATLAĞI 

    Son günlerde saldırıların şiddeti giderek artarken Yunanistan’ın Kızıldeniz’de Husilere karşı hazırladığı Hydra firkateynin mürettebatından 17 kişi istifa etti. Hali hazırda 30 yeni mürettebat arayan Yunan Donanması, mevcuttaki 17 merettabatın da istifası ile zora girdi. 

    İstifaya hükümetin ‘Kızıldeniz’ ısrarının sebep olduğu, Yunan Donanması'nın önemli adamlarını kaybederek ciddi derecede sarıldığı iddia edildi. 

    İSTİFALAR DENDİAS'IN AÇIKLAMARINDAN HEMEN SONRA GELDİ

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD yönetimindeki çok uluslu operasyona katılmak üzere HYDRA firkateynin derhal Kızıldeniz'e doğru yola çıkmasını istemişti. 

    Yunanistan ilk andan itibaren Kızıldeniz Koalisyonu’na dahil olacak "istekli" ülkeler arasında yer alıyordu. 

    YUNANİSTAN'DA MUHALEFET 'KIZILDENİZ KOALİSYONU'NA KARŞI ÇIKIYOR

    Ancak muhalefet donanmanın, uluslararası örgütlerin veya Avrupa Birliği'nin himayesinde olmayan bir savaş bölgesinde operasyona dahil edilmesine karşı çıkıyor, hükümetten konuyla ilgili bilgilendirme istiyordu.

    Kızıldeniz Koalisyonu Yunanistan'ı ikiye bölerken Husi güçleri iki gün önce de Yemen açıklarında bir Yunan gemisini vurdu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yunanistan
    Haberler > Dünya > ABD'ye destek için Kızıldeniz'e firkateyn göndermeye hazırlanan Yunanistan'da 'istifa' depremi
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