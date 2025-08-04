Açlıktan ölen 175 kişi can değil miydi? Soykırımcı utanmazlığı

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, söz konusu kendi askerleri olunca birden ‘insan hakları’nı hatırladı. Soykırımcıların aylardır sivilleri mahkûm ettiği açlık yüzünden Gazze’de toplu ölümler başlarken, Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yayımladığı videoda İsrailli esirin bir deri kemik hâli Netanyahu hükûmetinin “vicdanını(!)” sızlattı.

Katil İsrail yüzünden Gazze’de her gün beşer onar sivil açlıktan ölüyor. İsrail’in uyguladığı açlık zulmü sadece Gazzelileri değil, Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli esirlerin de yetersiz beslenmesine yol açıyor. Kassam da bu zulmü dünyaya göstermek için “İsrail’in uyguladığı açlık politikası İsrailli esirleri de bu hâle getirdi” diyerek esir Evyatar David’in zayıflamış hâlinin görüldüğü videoyu yayımladı.

YÜZSÜZ İSRAİL

Gazze’de her gün yüzlerce kişiyi bombalarla ve açlıkla katleden zalim İsrail, söz konusu kendi esirleri olunca “Tüm esirler derhâl bırakılmalı” diyerek açıklama yaptı. Diğer ülkelere Hamas’ı kınama çağrısı yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv’in Gazze’de yaklaşık 2,3 milyon Filistinliye yönelik uyguladığı sistematik aç bırakma politikasını ve müzakere sürecini bilinçli olarak tıkamasını görmezden gelerek “Evyatar ve diğer tüm rehineler hemen serbest bırakılmalı, kendilerine acilen tıbbi bakım ve uygun gıda sağlanmalı” ifadesini kullandı.

Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da görüntülerden “şoke olduğunu” belirtti, esirlerin iadesi için çalışmaların “aralıksız” sürdüğünü ifade etti.

YARDIMLARI YAĞMALATIYOR

Öte yandan işgalci İsrail, uyguladığı ‘kaos ve aç bırakma politikası’ çerçevesinde Gazze’ye düzensiz bir şekilde gönderdiği yardımların yağmalanmasını sağlayarak, halkı yine açlığa mahkûm etti. Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükûmeti, İsrail’in önceki gün girişine izin verdiği 36 yardım tırının büyük bölümünün, işgalin kasten sürdürdüğü güvenlik kaosu sebebiyle hırsızlık olaylarına maruz kaldığını belirtti.

Gazze Şeridi’nin günlük asgari yaşam ihtiyacının karşılanabilmesi için sağlık, hizmet ve gıda sektörlerine yönelik en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, altyapının tamamen çökmesi sebebiyle bu sayının asgari düzeyde belirlendiği aktarıldı. Filistin hükûmetinin açıklamasında “Bu suç düzeninin devamı insanlık için kara bir leke niteliğindedir. Uluslararası toplum 21. yüzyılın en ağır toplu suçlarından birini durdurmak için acilen harekete geçmelidir” ifadeleri kullanıldı.

21 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Bu arada dünyada tepkiler arttıkça daha da vahşileşen katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne dün sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 15’i insani yardım bekleyen 21 Filistinli şehit oldu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 839 Filistinli hayatını kaybetti, 149 bin 588 kişi de yaralandı.

AÇLIKTAN ALTI ÖLÜM DAHA

İsrail güçlerinin yardım geçişlerine izin vermemesi sebebiyle kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde altı Filistinli açlıktan hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 93’ü çocuk olmak üzere toplam 175’e ulaştığını bildirdi.