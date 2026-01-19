Afganistan’ın başkenti Kabil’de, güvenliğin en üst seviyede olduğu Şehr-i Nev bölgesinde bulunan bir otelde patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı duyuruldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani, ilk belirlemelere göre patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandığını açıkladı. Qani, olayla ilgili detayların netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran ise saldırının; ofis binaları, alışveriş merkezleri ve elçiliklerin yoğun olarak bulunduğu ticari Şehr-i Nev bölgesini hedef aldığını belirtti. Zadran, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası