Hindistan'da petrol şirketlerinin ödeme sistemlerindeki değişiklik ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonucu akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik çıkan iddialar üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi. Hindistan basınında yer alan haberlerde, akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşların bidon ve şişelerle kavga ettiği görüntüler yer aldı.

Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasalarını etkilediği bir dönemde, Hindistan’da akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu. Petrol ve doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %45’ini Hürmüz Boğazı üzerinden karşılayan ülkede halk akaryakıt istasyonlarına koşarak uzun kuyruklar oluşturdu.

BİDONLARLA SALDIRDILAR

Hindistan basınından Times of India'nın haberine göre, akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, yakıt bulabilmek için birbirleriyle yarışırken zaman zaman bidon ve şişelerle kavga etti. Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtti.

Akaryakıt sıkıntısı yaşanabilir iddiaları Hindistanı ayağa kaldırdı: Halk birbirine şişelerle saldırdı

Ödeme sistemlerindeki geçici bir değişikliğin ve buna bağlı yaşanan kısa süreli sevkiyat gecikmelerinin halk tarafından "stokların tükendiği" şeklinde yorumlandığını kaydeden yetkililer, sistemin normale dönmesiyle istasyonlardaki yoğunluğun kısa sürede azalmasının beklendiğini aktardı.

Yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatların muhtemel aksamalara açık olabileceğine dair endişelerin paniği artırdığını belirtirken, “asılsız iddialara itibar edilmemesi” çağrısı yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" ifade etmişti. Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını belirtmişti.

