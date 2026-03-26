'Akaryakıt sıkıntısı yaşanabilir' iddiaları Hindistan'ı ayağa kaldırdı: Halk birbirine şişelerle saldırdı
Hindistan'da petrol şirketlerinin ödeme sistemlerindeki değişiklik ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonucu akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik çıkan iddialar üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi. Hindistan basınında yer alan haberlerde, akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşların bidon ve şişelerle kavga ettiği görüntüler yer aldı.
- Hindistan'da akaryakıt sıkıntısı iddiaları halk arasında paniğe yol açarken, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu ve satışlar 2-3 kat arttı.
- Yetkililer, paniğin ödeme sistemlerindeki geçici değişiklikler ve kısa süreli sevkiyat gecikmelerinin stok tükenmesi olarak yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.
- Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların aksayabileceği endişesi paniği artırırken, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
- Başbakan Modi, Hindistan'ın son 11 yılda geliştirilen yeterli stratejik ham petrol stoku olduğunu ve küresel ekonomik sarsıntılardan en az etkilenmek için çalıştıklarını açıkladı.
Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasalarını etkilediği bir dönemde, Hindistan’da akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu. Petrol ve doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %45’ini Hürmüz Boğazı üzerinden karşılayan ülkede halk akaryakıt istasyonlarına koşarak uzun kuyruklar oluşturdu.
BİDONLARLA SALDIRDILAR
Hindistan basınından Times of India'nın haberine göre, akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, yakıt bulabilmek için birbirleriyle yarışırken zaman zaman bidon ve şişelerle kavga etti. Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtti.
Ödeme sistemlerindeki geçici bir değişikliğin ve buna bağlı yaşanan kısa süreli sevkiyat gecikmelerinin halk tarafından "stokların tükendiği" şeklinde yorumlandığını kaydeden yetkililer, sistemin normale dönmesiyle istasyonlardaki yoğunluğun kısa sürede azalmasının beklendiğini aktardı.
Yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatların muhtemel aksamalara açık olabileceğine dair endişelerin paniği artırdığını belirtirken, “asılsız iddialara itibar edilmemesi” çağrısı yaptı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" ifade etmişti. Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını belirtmişti.