20 Haziran’da 81 ilde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Sınava girmek için başvuran en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu açıklandı. YKS'ye en fazla başvuruların Anadolu liselerinden gerçekleştiği ifade edildi.

6 Şubat'ta başlayan başvuruların 2 Mart saat 23.59' da sona ermesi ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci tamamlandı. 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağı ifade edildi. Toplamda 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu YKS’ye girerek en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu açıklandı.

2 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS başvurularıyla ilgili verileri şöyle açıkladı:

YKS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15' te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak.

EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

Ali Ersoy sınava girecek en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunu söyledi:

Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu.

81 İLDE UYGULANACAK

Ersoy Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde, 254 sınav merkezinde uygulanacağını aktardı. Ersoy, adayların ihtiyaç durumlarını dikkate alınarak Antalya/Gazipaşa, Konya/Ilgın, Aydın/Kuşadası ve Trabzon/Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde YKS'nin ilk kez gerçekleştireceklerini vurguladı.

KADIN BAŞVURU SAYISI DAHA FAZLA

YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73' ünün erkek olduğunu belirten Ersoy "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti” dedi.

EN FAZLA BAŞVURU ANADOLU LİSELERİ

YKS'ye en fazla başvuruların Anadolu liselerinden gerçekleştiğini belirten Ersoy, şunları söyledi:

Adayların 978 bin 387' si Anadolu lisesi, 514 bin 773' ü meslek lisesi, 294 bin 58' i açık öğretim lisesi, 186 bin 792' si imam hatip lisesi, 104 bin 267' si fen lisesi, 15 bin 375' i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730' u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938' i teknik lise, 4 bin 962' si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası