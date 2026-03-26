Gediz İzmir elektrik kesintisi listesi 26-27 Mart 2026! İşte etkilenecek ilçeler ve kesinti bitiş saati
İzmir genelinde 26 ve 27 Mart 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. GDZ elektrik şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede saatler sürecek kesintiler yaşanacak. İşte, Gediz İzmir elektrik kesintisi listesi 26-27 Mart 2026 için açıklandı.
Gediz Elektrik tarafından yapılan planlamaya göre, İzmir’in farklı ilçelerinde 26-27 Mart tarihlerinde iki gün boyunca belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintiler özellikle Aliağa, Bornova, Buca, Çeşme ve Foça başta olmak üzere geniş bir alanı kapsıyor.
İZMİR’DE 26 MART PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Aliağa elektrik kesintisi:
16:00 - Fatih, B. Hayrettin Paşa
Bayındır elektrik kesintisi:
17:00 - Havuzbaşı
Bergama elektrik kesintisi:
15:00 - Yukarıbey Kaplan, Çalıbahçe
16:00 - Sağancı, Süleymanlı
Bornova elektrik kesintisi:
14:00 - İnönü, Evka 4
15:00 - Gökdere
Çeşme elektrik kesintisi:
16:00 - Şifne
Foça elektrik kesintisi:
13:00 - Mustafa Kemal Atatürk
14:00 - Kazım Dirik
16:00 - Yenibağarası, Fatih, Hacıveli
Çiğli elektrik kesintisi:
09:15 - Atatürk, İzkent
17:00 - Esentepe
Güzelbahçe elektrik kesintisi:
16:00 - Mustafa Kemal Paşa, Yelki
GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 27 MART
Aliağa elektrik kesintisi:
16:00 - Fatih, B. Hayrettin Paşa, Bozköy
Bayındır elektrik kesintisi:
16:00 - Yusuflu, Fatih, Yakacık, Buruncuk, Çamlıbel, Hatay, Hacı İbrahim, Kızılcaağaç, Söğütören, Karahalilli
Bergama elektrik kesintisi:
15:00 - Yukarıbey Kaplan, İsmailli, Bayramcılar
17:00 - İncecikler (Kozak), Kapukaya, Yerlitahtacı
Bornova elektrik kesintisi:
11:00 - Laka
12:00 - Kazımdirik
12:30 - Kazımdirik
16:00 - Evka 3
13:00 - Egemenlik
Buca elektrik kesintisi:
16:00 - Yıldızlar
17:00 - Yıldızlar
Çeşme elektrik kesintisi:
16:30 - Çiftlik, Altınkum
Dikili elektrik kesintisi:
11:00 - Cumhuriyet, İslamlar, Kabakum, Kızılçukur, İsmetpaşa
Foça elektrik kesintisi:
16:00 - Mareşal Fevzi Çakmak, Hacıveli, Kazım Dirik
16:00 - Fatih
Çiğli elektrik kesintisi:
13:00 - Aydınlıkevler
17:00 - Atatürk
Karabağlar elektrik kesintisi:
15:00 - Kavacık
Karşıyaka elektrik kesintisi:
15:00 - Şemikler
Kemalpaşa elektrik kesintisi:
15:00 - Armutlu Hürriyet
Kiraz elektrik kesintisi:
17:30 - Tumbullar, Doğancılar, Karabulu, Taşlıyatak, Umurlu
Menderes elektrik kesintisi:
16:00 - Kemalpaşa, Gölcükler, Hürriyet, Görece Cumhuriyet, Altıntepe
17:00 - Ahmetbeyli, Çile
Menemen elektrik kesintisi:
13:30 - Hatundere
16:00 - Hatundere, Yahşelli, Ahıhıdır, Camiikebir, Çavuş, Mermerli, Musabey
Ödemiş elektrik kesintisi:
17:00 - Tosunlar, Suçıktı, Dereuzunyer, Karadoğan, Üzümlü, Ortaköy, Köseler, Bebekler, Çamyayla, Demircili
17:00 - Birgi, Ocaklı, Küçükavulcuk, Gerçekli, Büyükavulcuk, Süleyman Demirel, Gölcük
18:30 - Birgi (uzun süre)
Selçuk elektrik kesintisi:
16:00 - Zeytinköy
Tire elektrik kesintisi:
16:00 - Fatih, İbni Melek, Akkoyunlu, Alacalı, Ayaklıkırı, Eskioba, Karateke, Işıklar, Turgutlu, Mahmutlar, Yenioba
17:30 - Yamandere, Toki, Boynuyoğun, Cambazlı, Çeriközü, Çiniyeri, Dallık, Dibekçi, Dündarlı, Somak, Adnan Menderes, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Dağdere, Işıklı, Küçükburun, Küçükkemerdere, Küçükkömürcü, Kürdüllü, Dere, Duatepe, İhsaniye, Karaca Ali
Torbalı elektrik kesintisi:
17:00 - Taşkesik, Yedi Eylül, Karşıyaka (Torbalı)
Urla elektrik kesintisi:
16:00 - Yeni, Yaka, Hacı İsa
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
İzmir'de elektrik kesintisi "GDZ Elektrik" web sitesi üzerinden "Planlı Kesinti Haritası" aracılığıyla öğrenilebilir. Bunun dışında 186 elektrik arıza üzerinden bölgenizdeki elektrik kesintilerini öğrenebilir ve arıza bildiriminde bulunabilirsiniz. Anlık arızalar ve kesintiler için GDZ elektrik kesinti sorgulama ekranı kontrol edilebilir.