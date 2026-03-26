İzmir genelinde 26 ve 27 Mart 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. GDZ elektrik şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede saatler sürecek kesintiler yaşanacak. İşte, Gediz İzmir elektrik kesintisi listesi 26-27 Mart 2026 için açıklandı.

Gediz Elektrik tarafından yapılan planlamaya göre, İzmir’in farklı ilçelerinde 26-27 Mart tarihlerinde iki gün boyunca belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintiler özellikle Aliağa, Bornova, Buca, Çeşme ve Foça başta olmak üzere geniş bir alanı kapsıyor.

İZMİR’DE 26 MART PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi:

16:00 - Fatih, B. Hayrettin Paşa

Bayındır elektrik kesintisi:

17:00 - Havuzbaşı

Bergama elektrik kesintisi:

15:00 - Yukarıbey Kaplan, Çalıbahçe

16:00 - Sağancı, Süleymanlı

Bornova elektrik kesintisi:

14:00 - İnönü, Evka 4

15:00 - Gökdere

Çeşme elektrik kesintisi:

16:00 - Şifne

Foça elektrik kesintisi:

13:00 - Mustafa Kemal Atatürk

14:00 - Kazım Dirik

16:00 - Yenibağarası, Fatih, Hacıveli

Çiğli elektrik kesintisi:

09:15 - Atatürk, İzkent

17:00 - Esentepe

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

16:00 - Mustafa Kemal Paşa, Yelki

GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 27 MART

Aliağa elektrik kesintisi:

16:00 - Fatih, B. Hayrettin Paşa, Bozköy

Bayındır elektrik kesintisi:

16:00 - Yusuflu, Fatih, Yakacık, Buruncuk, Çamlıbel, Hatay, Hacı İbrahim, Kızılcaağaç, Söğütören, Karahalilli

Bergama elektrik kesintisi:

15:00 - Yukarıbey Kaplan, İsmailli, Bayramcılar

17:00 - İncecikler (Kozak), Kapukaya, Yerlitahtacı

Bornova elektrik kesintisi:

11:00 - Laka

12:00 - Kazımdirik

12:30 - Kazımdirik

16:00 - Evka 3

13:00 - Egemenlik

Buca elektrik kesintisi:

16:00 - Yıldızlar

17:00 - Yıldızlar

Çeşme elektrik kesintisi:

16:30 - Çiftlik, Altınkum

Dikili elektrik kesintisi:

11:00 - Cumhuriyet, İslamlar, Kabakum, Kızılçukur, İsmetpaşa

Foça elektrik kesintisi:

16:00 - Mareşal Fevzi Çakmak, Hacıveli, Kazım Dirik

16:00 - Fatih

Çiğli elektrik kesintisi:

13:00 - Aydınlıkevler

17:00 - Atatürk

Karabağlar elektrik kesintisi:

15:00 - Kavacık

Karşıyaka elektrik kesintisi:

15:00 - Şemikler

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

15:00 - Armutlu Hürriyet

Kiraz elektrik kesintisi:

17:30 - Tumbullar, Doğancılar, Karabulu, Taşlıyatak, Umurlu

Menderes elektrik kesintisi:

16:00 - Kemalpaşa, Gölcükler, Hürriyet, Görece Cumhuriyet, Altıntepe

17:00 - Ahmetbeyli, Çile

Menemen elektrik kesintisi:

13:30 - Hatundere

16:00 - Hatundere, Yahşelli, Ahıhıdır, Camiikebir, Çavuş, Mermerli, Musabey

Ödemiş elektrik kesintisi:

17:00 - Tosunlar, Suçıktı, Dereuzunyer, Karadoğan, Üzümlü, Ortaköy, Köseler, Bebekler, Çamyayla, Demircili

17:00 - Birgi, Ocaklı, Küçükavulcuk, Gerçekli, Büyükavulcuk, Süleyman Demirel, Gölcük

18:30 - Birgi (uzun süre)

Selçuk elektrik kesintisi:

16:00 - Zeytinköy

Tire elektrik kesintisi:

16:00 - Fatih, İbni Melek, Akkoyunlu, Alacalı, Ayaklıkırı, Eskioba, Karateke, Işıklar, Turgutlu, Mahmutlar, Yenioba

17:30 - Yamandere, Toki, Boynuyoğun, Cambazlı, Çeriközü, Çiniyeri, Dallık, Dibekçi, Dündarlı, Somak, Adnan Menderes, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Dağdere, Işıklı, Küçükburun, Küçükkemerdere, Küçükkömürcü, Kürdüllü, Dere, Duatepe, İhsaniye, Karaca Ali

Torbalı elektrik kesintisi:

17:00 - Taşkesik, Yedi Eylül, Karşıyaka (Torbalı)

Urla elektrik kesintisi:

16:00 - Yeni, Yaka, Hacı İsa

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

İzmir'de elektrik kesintisi "GDZ Elektrik" web sitesi üzerinden "Planlı Kesinti Haritası" aracılığıyla öğrenilebilir. Bunun dışında 186 elektrik arıza üzerinden bölgenizdeki elektrik kesintilerini öğrenebilir ve arıza bildiriminde bulunabilirsiniz. Anlık arızalar ve kesintiler için GDZ elektrik kesinti sorgulama ekranı kontrol edilebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası