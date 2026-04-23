İspanya açıklarında seyreden Sapphire Princess yolcu gemisi, denizde fark edilen can yelekleri üzerine başlattığı kurtarma operasyonunda 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren olay, tatilcilere büyük şok yaşattı.

Tüyler ürperten olay, salı günü saat 18.00 civarında Akdeniz’de meydana geldi. Sapphire Princess gemisinin personeli deniz yüzeyinde turuncu bir cisim fark etmesi üzerine harekete geçti. Bunun bir can yeleği olduğunu anlayan mürettebat rotasını değiştirirken, kurtarma botu bölgeye yönlendirildi.

CESETLERİ BİR BİR TOPLADILAR

İlk ulaşılan can yeleğinin yanında bir erkek cesedi bulundu. Ceset kurtarma botuna alındıktan sonra gemiye taşındı ve üzeri örtüldü. Operasyon devam ederken kısa süre sonra ikinci bir can yeleği daha tespit edildi ve bu noktada da bir ceset çıkarıldı.

Akdeniz'de tüyler ürperten 3 saat! Cesetleri denizden bir bir çıkardılar

Kaptanın operasyonun sürdüğünü duyurmasının ardından denizden üç kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Toplamda 5 cesede ulaşıldı. Olay sırasında gemide 3.000’den fazla yolcu bulunduğu ve yolcuların büyük panik ve üzüntü yaşadığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN ŞÜPHESİ

The Sun’ın haberine göre, ilk incelemelerde cesetlerin, Cezayir’in Mostaganem limanından yaklaşık 18 kişiyle yola çıkan ve tehlikeli bir göç rotasında olan bir tekneyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kurtulan iki şahıs, teknede birçok kişinin kaybolduğunu ifade etti. Olayla ilgili bir kişinin adam öldürme ve yasadışı göçü organize etme şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Akdeniz’de tüyler ürperten 3 saat! Cesetleri denizden bir bir çıkardılar

Princess Cruises şirketi, geminin denizde bir can yeleği fark etmesi üzerine derhal müdahale edildiğini ve kurtarma çalışmalarının Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordineli yürütüldüğünü açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin kimliklerini ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

