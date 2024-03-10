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Alarmın seviyesi turuncu! 12 kentte sel ve çığ uyarısı verildi, 6 kişi kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alarmın seviyesi turuncu! 12 kentte sel ve çığ uyarısı verildi, 6 kişi kayıp

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'nın 12 kentinde sel ve çığ tehlikesi nedeniyle teyakkuza geçildi, alarmın seviyesi turuncuya yükseltildi. Selden etkilenen bir vilayette ise 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Fransa, olumsuz hava koşulları ile boğuşuyor. 12 vilayette teyakkuza geçildi, uyarılar peş peşe geldi.

SEL, YÜKSEK DALGA VE ÇIĞ UYARISI

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France, Yonne, Charente-Maritime, Gironde, Aveyron, Landes, Lozere, Gard, Ardeche, Bouches-du-Rhone ve Var vilayetlerinde sele, deniz kıyısındaki Pyrenees-Atlantiques'te yüksek dalgalara, Alp-Maritimes'de ise çığ tehlikesine karşı uyardı.

Tam 12 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltilirken, Le Figaro'nun haberine göre; yetkililer Gard vilayetinde sel nedeniyle dün geceden bu yana 2'si çocuk 6 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

100'E YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dions'da araçları ile köprüyü geçmeye çalışan bir baba ve iki çocuğunun, Goudargues'de 2 kadının, Gagnieres'de ise 62 yaşındaki bir sürücünün kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. İtfaiyecilerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vilayete bağlı Frejus, Grimaud, Hyeres'ta 90 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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