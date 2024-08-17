Alçaklar kim açıklasın!... Kılıçdaroğlu’nun o sözleri tartışılıyor

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Fatih Altaylı’ya tepki gösterirken bazı CHP’lileri de hedef alması büyük yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar: Merkepler adam olur, senden olmaz

Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar: Merkepler adam olur, senden olmaz

SAMET EKER ANKARA - Bunlardan biri olan CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi “Sayın Kılıçdaroğlu’nun (X)’de Fatih Altaylı’ya verdiği cevapta yer alan bir cümle dikkatimi çekti.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında yer alan ‘Ben, bu partiyi senin gibi elinde viski kadehleriyle partime yön veren’ alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım’ cümlesindeki ‘Partiye yön veren alçaklar’ kimlerdir? En hafifinden çok talihsiz bir açıklama. Ben o zaman milletvekiliydim. Sayın Deniz Baykal onurlu bir şekilde partiyi yönetiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu partiyi elinden aldığını söylediği ‘alçaklar’ı açıklarsa iyi olur” çıkışında bulundu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de “Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak birçok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!” paylaşımını yaptı.



